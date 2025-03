Según lo que detalló Melania Urbina para la web de ‘América televisión’, le dio mucha alegría volver a interpretar su personaje de ‘Monserrat’, así haya sido solo por el primer capítulo para la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’. La actriz resaltó que fue como un regalo para todas esas personas que pedían su regreso: “Me pareció genial, que sea, como un regalito no solo para mí, sino también para el público”.

​Melania Urbina, reconocida por su papel como ‘Monserrat Chafloque’ en ‘Al fondo hay sitio’ regresó a la serie en la temporada 2025 tras casi una década de ausencia. Su reaparición se produjo en una escena inesperada, donde volvió a vestir el uniforme de empleada del hogar de la familia Maldini, aunque todo resultó parte de un sueño de ‘Francesca’.

Melania Urbina sobre su regreso a ‘Al fondo hay sitio’

En una reciente entrevista para la web de ‘América Televisión’, Melania Urbina manifestó su entusiasmo por volver a interpretar un personaje que ha sido muy apreciado por la audiencia. La actriz reveló que no dudó en aceptar la oferta de regresar, ya que lo consideró un ‘regalito’ tanto para ella como para los fanáticos de la serie.

“Era como darme el gusto de volver a hacer el personaje. Bueno, un ratito aunque sea, y hacerle también un regalito a la gente que tanto me quería que Montserrat volviera (...) me pareció genial, que sea, como un regalito no solo para mí, sino también para el público, que tanto quería Montserrat, así que me pareció muy nostálgico, muy feeling volver a ser el personaje”, destacó ante las cámaras.

Melania Urbina sobre el reencuentro con sus excompañeros

Por otro lado, Melania Urbina en dicha entrevista resaltó que el reencuentro con actores del elenco anterior de ‘Al fondo hay sitio’ fue muy especial y mágico.

“Bueno, yo estaba nerviosa, estuve viendo muchos videos de al fondo hay sitio para recordar el personaje para que me salga igual. Al fondo hay sitio tiene magia. Y creo que el personaje volvió, por un ratito, creo que sí, sí lo sentí, sí lo pude recuperar. Al menos la esencia y, este, ha sido lindo además más señal el personaje, encontrarme con el equipo, con el que he trabajado tantísimo”, concluyó nostálgica.