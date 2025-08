Melania Urbina rompe el silencio y a sus 47 años la reconocida actriz peruana ha decidido pronunciarse sobre las constantes críticas que recibe en redes sociales por mostrarse al natural, sin cirugías ni bótox. Lejos de ocultarlo, la intérprete de ‘La Monsefuana’ responde con un: “El tiempo pasa para todos”.

Melania Urbina, quien recientemente participó en el videoclip ‘Por la ciudad’ del cantante Pau The Kid, ha manifestado que si bien los comentarios negativos le afectan, lo que más le genera sorpresa es que todavía exista tanto prejuicio sobre el envejecimiento en mujeres públicas. “Tampoco diré que no me afectan, pero sobre todo me sorprenden”, expresó.

Melania Urbina se defiende ante las críticas

Melania Urbina ha dejado claro que no siente vergüenza por sus 47 años ni por las líneas de expresión en su rostro. Según la actriz, nunca ha recurrido a intervenciones estéticas para mantener una imagen juvenil, y no planea hacerlo a corto plazo.

En redes sociales, usuarios la han tildado de “vieja”, criticando su apariencia sin retoques, pero ella sostiene que prefiere mantenerse auténtica, incluso si eso implica enfrentar comentarios duros. “El tiempo pasa para todos”, fue su respuesta. Con estas declaraciones, Melania se suma al grupo de figuras públicas que promueven la aceptación del envejecimiento natural y cuestionan los estándares estéticos impuestos, especialmente sobre las mujeres en la industria del entretenimiento.

¿Regresará Melania Urbina a 'Al fondo hay sitio' de forma permanente?

La actriz también habló sobre su posible retorno a 'Al fondo hay sitio', luego de su breve aparición esta temporada interpretando a Monserrat, personaje mejor conocido como ‘La Monsefuana’. Aunque su presencia en la serie emocionó a los fanáticos, Melania explicó que sus otros compromisos laborales le impiden sumarse al elenco de forma fija.

“¿Si estamos en conversaciones para volver de manera fija? Estamos intentándolo, pero tengo otros compromisos laborales que no me permiten entrar del todo a la serie, pero podría ser de a poquitos”, indicó Urbina durante una conversación con la prensa.