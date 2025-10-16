Artistas musicales se unen en concierto solidario por músico herido en protesta del 15 de octubre | Composición LR: Difusión

Artistas musicales se unen en concierto solidario por músico herido en protesta del 15 de octubre | Composición LR: Difusión

Bandas peruanas se han unido para organizar un concierto pro fondos en apoyo al músico Luis Reyes, conocido en la escena como Flipown o Roberth, quien resultó gravemente herido durante la protesta del 15 de octubre en el centro de Lima, tras la represión policial. Actualmente, se encuentra en coma inducido en el Hospital Loayza, con una fractura de cráneo y daño cerebral. Su estado es crítico y permanece a la espera de una operación de emergencia. Reyes participaba en la movilización contra el gobierno de José Jerí.

Ante la delicada situación de su compañero, músicos —en su mayoría vinculados a la escena independiente— decidieron organizarse para apoyar a la familia de Reyes en la cobertura de los altos costos médicos, incluidos los procedimientos quirúrgicos. El concierto se realizará el lunes 20 de octubre, con una entrada general de S/20, en el bar Yoield Rock, ubicado en el Jirón Carabaya 815, Cercado de Lima, cerca de la Plaza San Martín. Entre los artistas participantes se encuentran bandas y solistas como:

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Tourista La Mente Jean Paul Medroa Pablo Saldarriaga Andrea Martínez Charly - Diazepunk Charlie - Los Outsaiders Cementerio Inocentes Rompiendo Fronteras Matlocano

Colecta solidaria en apoyo al músico herido en protesta

Además del concierto, los organizadores han habilitado cuentas de Yape, Plin y bancarias para quienes deseen apoyar económicamente al músico Luis Reyes pero no puedan asistir al evento. Esta colecta solidaria busca reunir fondos para cubrir los gastos del tratamiento médico de emergencia que enfrenta su familia.