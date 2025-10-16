Matilde León y Stefano Salvini son novios: ¿cuál es la gran diferencia de edad entre los actores peruanos?

Stefano Salvini y Matilde León anunciaron su relación en la alfombra roja de la película 'Alfa y Bravo'. Foto: Composición LR/América/Instagrm.

Stefano Salvini y Matilde León anunciaron su relación en la alfombra roja de la película 'Alfa y Bravo'. Foto: Composición LR/América/Instagrm.

Stefano Salvini y Matilde León sorprendieron al anunciar su relación amorosa durante la alfombra roja de la película ‘Alfa y bravo’. Los actores contaron que su amor surgió tras reencontrarse después de un tiempo y que todo “fluyó” naturalmente.

Incluso, mientras la actriz declaraba a la prensa, Salvini, quien ganó popularidad gracias a su relación con Johanna San Miguel, la acariciaba el cabello y la besaba, mostrando que está perdidamente enamorado de la exfigura de ‘Papá en apuros’ y ‘Al fondo hay sitio’.

Sin embargo, en redes sociales surgieron numerosos cuestionamientos, principalmente por la diferencia de edad entre ambos artistas. Cabe recordar que, durante su noviazgo con Johanna San Miguel, el actor Stefano Salvini tenía 22 años, mientras que la exconductora de ‘EEG’ 47.

¿Cuál es la gran diferencia de edad entre Matilde León y Stefano Salvini?

Matilde León nació el 15 de septiembre del año 2000, por lo que recientemente cumplió 25 años, mientras que su novio, Stefano Salvini, nació el 9 de junio de 1992 y tiene 33 años. En conclusión, la pareja de actores se lleva una diferencia de 8 años, lo que no ha sido un impedimento para que inicien un romance.

“Comenzamos siendo amigos. Para mí es importante para tener una pareja, primero tener una amistad, no podría estar con un chico que yo no considere mi amigo”, señaló la actriz a América TV sobre por qué decidió comenzar un romance con el también director de cine.

Matilde León no tuvo problemas en hablar sobre Johanna San Miguel

Stefano Salvini y Johanna San Miguel mantuvieron una relación entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015. Sin embargo, cuando Matilde León fue consultada sobre ese tema, ya que actualmente es pareja del actor y ambas son actrices, no mostró ninguna incomodidad.

“Para mí no tiene nada de malo, creo que todos hemos podido relacionarnos en algún momento con una persona del medio. Este medio es chiquito, todos nos conocemos, es normal conectar. Creo que a todos los actores les ha pasado y pienso que no hay ningún problema de por medio”, señaló.