HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Congresistas recolectan firmas para censurar a José Jerí
EN VIVO | Congresistas recolectan firmas para censurar a José Jerí      EN VIVO | Congresistas recolectan firmas para censurar a José Jerí      EN VIVO | Congresistas recolectan firmas para censurar a José Jerí      
Espectáculos

Matilde León y Stefano Salvini son novios: ¿cuál es la gran diferencia de edad entre los actores peruanos?

Los actores Stefano Salvini, exnovio de Johanna San Miguel, y Matilde León desataron revuelo al anunciar su relación sentimental en televisión nacional. 

Stefano Salvini y Matilde León anunciaron su relación en la alfombra roja de la película 'Alfa y Bravo'. Foto: Composición LR/América/Instagrm.
Stefano Salvini y Matilde León anunciaron su relación en la alfombra roja de la película 'Alfa y Bravo'. Foto: Composición LR/América/Instagrm.

Stefano Salvini y Matilde León sorprendieron al anunciar su relación amorosa durante la alfombra roja de la película ‘Alfa y bravo’. Los actores contaron que su amor surgió tras reencontrarse después de un tiempo y que todo “fluyó” naturalmente.

Incluso, mientras la actriz declaraba a la prensa, Salvini, quien ganó popularidad gracias a su relación con Johanna San Miguel, la acariciaba el cabello y la besaba, mostrando que está perdidamente enamorado de la exfigura de ‘Papá en apuros’ y ‘Al fondo hay sitio’.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Sin embargo, en redes sociales surgieron numerosos cuestionamientos, principalmente por la diferencia de edad entre ambos artistas. Cabe recordar que, durante su noviazgo con Johanna San Miguel, el actor Stefano Salvini tenía 22 años, mientras que la exconductora de ‘EEG’ 47.

PUEDES VER: Matilde León y Stefano Salvini oficializan su romance y revelan cómo empezó su historia de amor: "Nos volvimos a encontrar y fluyó"

lr.pe

¿Cuál es la gran diferencia de edad entre Matilde León y Stefano Salvini?

Matilde León nació el 15 de septiembre del año 2000, por lo que recientemente cumplió 25 años, mientras que su novio, Stefano Salvini, nació el 9 de junio de 1992 y tiene 33 años. En conclusión, la pareja de actores se lleva una diferencia de 8 años, lo que no ha sido un impedimento para que inicien un romance.

“Comenzamos siendo amigos. Para mí es importante para tener una pareja, primero tener una amistad, no podría estar con un chico que yo no considere mi amigo”, señaló la actriz a América TV sobre por qué decidió comenzar un romance con el también director de cine.

PUEDES VER: Matilde León, actual novia de Stefano Salvini, habla sobre su pasada relación con Johanna San Miguel: "Este medio es chiquito"

lr.pe

Matilde León no tuvo problemas en hablar sobre Johanna San Miguel

Stefano Salvini y Johanna San Miguel mantuvieron una relación entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015. Sin embargo, cuando Matilde León fue consultada sobre ese tema, ya que actualmente es pareja del actor y ambas son actrices, no mostró ninguna incomodidad.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Para mí no tiene nada de malo, creo que todos hemos podido relacionarnos en algún momento con una persona del medio. Este medio es chiquito, todos nos conocemos, es normal conectar. Creo que a todos los actores les ha pasado y pienso que no hay ningún problema de por medio”, señaló.

Notas relacionadas
Matilde León, actual novia de Stefano Salvini, habla sobre su pasada relación con Johanna San Miguel: "Este medio es chiquito"

Matilde León, actual novia de Stefano Salvini, habla sobre su pasada relación con Johanna San Miguel: "Este medio es chiquito"

LEER MÁS
Matilde León y Stefano Salvini oficializan su romance y revelan cómo empezó su historia de amor: "Nos volvimos a encontrar y fluyó"

Matilde León y Stefano Salvini oficializan su romance y revelan cómo empezó su historia de amor: "Nos volvimos a encontrar y fluyó"

LEER MÁS
Johanna San Miguel responde incómoda a reportera tras pregunta sobre su ex Stefano Salvini: "Está bien que quieras ganar tu sueldo"

Johanna San Miguel responde incómoda a reportera tras pregunta sobre su ex Stefano Salvini: "Está bien que quieras ganar tu sueldo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Esposa del ‘Ruso’ Flores rompe en llanto en plena marcha tras ataque policial a su equipo: “Están que disparan”

Esposa del ‘Ruso’ Flores rompe en llanto en plena marcha tras ataque policial a su equipo: “Están que disparan”

LEER MÁS
Novia de 'La Mackyna', el mejor amigo de Christian Domínguez, le habría sido infiel con su compañero de programa

Novia de 'La Mackyna', el mejor amigo de Christian Domínguez, le habría sido infiel con su compañero de programa

LEER MÁS
Matilde León y Stefano Salvini oficializan su romance y revelan cómo empezó su historia de amor: "Nos volvimos a encontrar y fluyó"

Matilde León y Stefano Salvini oficializan su romance y revelan cómo empezó su historia de amor: "Nos volvimos a encontrar y fluyó"

LEER MÁS
“Que se vaya la lacra del Congreso”: Haydeé Cáceres lanza fuerte pedido durante la marcha nacional

“Que se vaya la lacra del Congreso”: Haydeé Cáceres lanza fuerte pedido durante la marcha nacional

LEER MÁS
Javier Masías, exjuez de ‘EGCF’, se une a la marcha nacional y arremete: “Quienes colocaron al presidente son gente muy mediocre”

Javier Masías, exjuez de ‘EGCF’, se une a la marcha nacional y arremete: “Quienes colocaron al presidente son gente muy mediocre”

LEER MÁS
Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel y saliendo de madrugada: estuvo celebrando en la noche con su expareja

Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel y saliendo de madrugada: estuvo celebrando en la noche con su expareja

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay marcha hoy 16 de octubre tras el asesinato de Eduardo Ruiz? Esto respondieron los colectivos

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: alcalde de Lima asegura que se identificó al autor del disparo

Bryan 'Cuco' Angulo, exjugador de la selección de Ecuador, sufre atentado: sicarios lo balearon, pero fueron capturados por la Policía

Espectáculos

Luis y Manuel Quiroga de Agua Marina son dados de alta tras ataque armado en Chorrillos: "Nos sentimos afortunados y agradecidos con Dios"

Esposa del ‘Ruso’ Flores rompe en llanto en plena marcha tras ataque policial a su equipo: “Están que disparan”

Novia de 'La Mackyna', el mejor amigo de Christian Domínguez, le habría sido infiel con su compañero de programa

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

¿Hay marcha hoy 16 de octubre tras el asesinato de Eduardo Ruiz? Esto respondieron los colectivos

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: alcalde de Lima asegura que se identificó al autor del disparo

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025