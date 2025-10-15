HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Stefano Salvini oficializa su romance con Matilde León y revelan cómo se enamoraron: “Nos volvimos a encontrar y fluyó”

Exnovio de Johanna San Miguel, el actor Stefano Salvini, no dejaba de besar y acariciar a su novia, Matilde León, exfigura en ‘Papá en Apuros’ y ‘AFHS, frente a todos, mientras ella declaraba a la prensa. 

Stefano Salvini y Matilde León tienen 33 y 25 años respectivamente. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.
Stefano Salvini y Matilde León tienen 33 y 25 años respectivamente. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.

Los actores Stefano Salvini y Matilde León oficializaron su noviazgo durante la alfombra roja de la película peruana ‘Alfa y Bravo’. La pareja conversó con las cámaras de América Televisión y revelaron como surgió el amor entre ellos.

“Este año nos volvimos a encontrar y fluyó, comenzamos siendo amigos. Para mí es importante para tener una pareja, primero tener una amistad, no podría estar con un chico que yo no considere mi amigo”, señaló muy feliz Matilde, quien tuvo papeles relevantes en series como ‘Papá en apuros’, ‘Nina de azúcar’ o ‘Al fondo hay sitio’.

Mientras la actriz declaraba, el exnovio de Johanna San Miguel no dejaba de besarla y acariciarla frente a los periodistas y público, demostrando que está bastante enamorado.

PUEDES VER: Johanna San Miguel se reencuentra con su exnovio Stefano Salvini y le advierte: "Aprendí mi lección"

lr.pe

Matilde León habla de Johanna San Miguel, exnovia de Stefano Salvini

Stefano Salvini y Johanna San Miguel mantuvieron una relación entre septiembre de 2014 y finales de 2015, causando sorpresa por la gran diferencia de edad de ambos. En ese entonces, la exconductora de ‘Esto es guerra’ tenía 47 y el actor 22.

Sin embargo, Matilde León no mostró incomodidad cuando fue consultada por la popular ‘Queca’ de Pataclaun. “Para mí no tiene nada de malo, creo que todos hemos podido relacionarnos en algún momento con una persona del medio. Este medio es chiquito, todos nos conocemos, es normal conectar. Creo que a todos los actores les ha pasado y pienso que no hay ningún problema de por medio”, expresó con total tranquilidad ante las cámaras de América TV.

PUEDES VER: Matilde León, actriz de 'Papá en apuros', se PRONUNCIÓ tras críticas por ingreso a 'El gran chef': "Insensibles"

lr.pe

Stefano Salvini revela lo que más le gusta de Matilde León

Stefano Salvini, de 33 años, habló sobre los planes a futuro que tiene con Matilde León y hasta se animó a revelar qué fue lo que más le atrajo de la actriz de 25 años. “Queremos construir algo bonito y tenemos que remar con todas estas cosas”, comentó al inicio.

“Lo hemos hablado un montón de veces, yo tranquilo porque ella es una chica súper inteligente, tiene un corazón enorme y, sobre todo, es muy empática, entonces todo esto se está haciendo fácil para la relación porque creo que es algo que es difícil de manejar”, añadió el actor.

Asimismo, la pareja se mantendrá distanciada por un mes, ya que Matilde León partirá a Colombia para terminar el guion de su propia película. “Los dos estamos muy comprometidos con nuestros trabajos, si bien estamos juntos y haciendo todo lo posible para tener la vida más normal del mundo y hacer que nuestra relación vaya creciendo”, concluyó la actriz.

