El ambiente se caldeó en el reciente estreno de la obra ‘Ya siéntese, señora’, protagonizada por Johanna San Miguel. A la salida del evento, una reportera del programa ‘Amor y fuego’ no tardó en acercarse a la actriz para obtener sus impresiones sobre el show.

La tensión estaba en el aire, y lo que parecía ser una entrevista amigable, rápidamente se transformó en un momento incómodo para la exconductora de ‘Esto es Guerra’ que no pasó desapercibido para los presentes ni para los televidentes.

Johanna San Miguel responde a periodista

El momento de la polémica llegó cuando la reportera de ‘Amor y Fuego’ le indicó a la ex integrante de Pataclaun que su parte favorita de la obra fue cuando se hizo mención a Stefano Salvini, su expareja, lo que no cayó nada bien en Johanna San Miguel. "Como siempre lo he dicho, somos muy buenos amigos, pero yo quiero decirte que traigas a tu mamá. ¿Viste el show? ¿Qué parte fue la que más te gustó?".

La reportera, sin dudar, respondió de forma directa: "En la que hablas de Stefano Salvini". Esta respuesta fue suficiente para que la actriz, ya visiblemente irritada, reaccionara con dureza. "Está bien que quieras ganar su sueldo, pero no vas a decir eso", expresó con tono firme y claramente enojada, dejando en claro que no estaba dispuesta a tolerar comentarios de esa índole.

¿Por qué terminaron Johanna San Miguel y Stefano Salvini?

En 2014, la relación entre Johanna San Miguel y Stefano Salvini sorprendió a muchos. Ella, con 47 años, y él, con 22, protagonizaron un romance que, aunque breve, dio mucho de qué hablar. Sin embargo, la historia llegó a su fin, y fue Choca Mandros quien confirmó la ruptura, asegurando que ambos mantenían todavía una gran amistad.

Pero los motivos de la separación quedaron en el aire. Años después, en 2019, Stefano rompió el silencio y dejó entrever que la exposición mediática influyó en su decisión. “No quería ser parte del ‘circo’ que rodea a Johanna”, afirmó, dejando claro que prefería proteger su vida privada. La conductora, en cambio, tenía otra versión. Durante un programa de ‘Esto es Guerra’ en 2021, soltó una frase que encendió la polémica: “Yo lo choteé a él”. Un comentario que avivó las especulaciones sobre quién puso realmente punto final a la historia.

A pesar de todo, Johanna siempre ha hablado con cariño de Stefano. En 2022, reafirmó que su vínculo fue especial y que, pese al escándalo, lo sigue considerando un buen amigo. “Siempre seremos patas”, aseguró. Así, la historia de este mediático romance sigue siendo tema de conversación.