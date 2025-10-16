HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Matilde León, actual novia de Stefano Salvini, habla sobre su pasada relación con Johanna San Miguel: "Este medio es chiquito"

"(En este medio) todos nos conocemos", resaltó la actriz Matilde León, quien habló directamente, por primera vez, sobre el pasado romance de su actual pareja, Stefano Salvini, y la conductora de televisión, Johanna San Miguel.

Matilde León y Stefano Salvini 'gritaron su amor' en un reciente evento. Foto: Composición LR/Captura/América TV
Matilde León y Stefano Salvini 'gritaron su amor' en un reciente evento. Foto: Composición LR/Captura/América TV

La actriz peruana Matilde León sorprendió al hablar por primera vez sobre su relación sentimental con Stefano Salvini, y lo hizo durante una aparición pública en la alfombra roja del avant premiere de la película 'Alfa y Bravo'. El evento marcó el debut oficial de la pareja ante los medios, consolidando los rumores que ya venían circulando desde hace semanas en redes sociales debido a sus constantes publicaciones juntos.

Durante la velada, ambos artistas se mostraron afectuosos y no dudaron en confirmar que están viviendo un momento especial. La noticia ha generado revuelo en el ambiente artístico local, no solo por la popularidad de Salvini, sino también por su conocida relación pasada con la conductora Johanna San Miguel, un tema que no pasó desapercibido ante la prensa y al cual Matilde León respondió con total serenidad.

Matilde León, pareja de Stefano Salvini, habla por primera vez sobre Johanna San Miguel

Al ser consultada sobre la antigua relación de Stefano Salvini con la actriz y conductora Johanna San Miguel, Matilde León se pronunció sin evasivas ni polémica. Mostrando una actitud madura y centrada, restó importancia al pasado amoroso de su actual pareja.

"Para mí no tiene nada de malo. Creo que todos nos hemos podido relacionar en algún momento con alguna persona del medio. Este medio es chiquito y todos nos conocemos", afirmó la actriz ante los medios presentes.

Sus declaraciones evitaron cualquier tipo de controversia, dejando en claro que no existe conflicto ni incomodidad respecto al historial sentimental de Salvini. Incluso, cabe resaltar, que hace unas semanas, Matilde León y la exconductora de 'Esto es guerra' grabaron un divertido video en TikTok, que rápidamente se hizo viral por la complicidad que ambas mostraban.

Matilde León y Stefano Salvini: ¿cómo inició su historia de amor?

Matilde León y Stefano Salvini compartieron cómo se fue construyendo su relación, destacando que el vínculo se dio de manera orgánica y basada inicialmente en la amistad. Según relataron, se conocían desde hace años por coincidir en el mismo medio, aunque fue recién este 2025 que el vínculo tomó una nueva dimensión.

"Nos hemos conocido desde hace tiempo porque somos parte del mismo medio. Una vez estuvimos a punto de estar juntos en un mismo proyecto que al final no se dio. Luego nos encontramos, ‘hola y chau’, nos teníamos agregados en Instagram", contó Matilde León.

La actriz recalcó la importancia de tener una base sólida de amistad para comenzar una relación sentimental. “Este año nos volvimos a encontrar y fluyó, comenzamos siendo amigos. Para mí es importante, para tener una pareja, primero tener una amistad, no podría estar con un chico que yo no considere mi amigo”, afirmó con seguridad.

Stefano Salvini se 'derrite de amor' por la actriz Matilde León

Por su parte, Stefano Salvini se mostró muy cariñoso durante la alfombra roja y no escatimó en elogios hacia su nueva pareja. El actor reconoció que la afinidad, la empatía y la comunicación han sido clave en esta nueva etapa.

"Queremos construir algo bonito y tenemos que remar con todas estas cosas. Lo hemos hablado un montón de veces. Yo tranquilo porque ella es una chica superinteligente, tiene un corazón enorme y, sobre todo, es muy empática, entonces todo esto se está haciendo fácil", sostuvo Salvini.

