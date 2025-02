La reconocida actriz y conductora Johanna San Miguel, recordada por su papel de 'Queca' en Pataclaun, ha vuelto a ser tendencia tras referirse a su expareja Stefano Salvini en el programa 'Mande quien mande' (MQM). En el espacio televisivo, San Miguel fue consultada sobre su relación con el actor, con quien protagonizó un video especial por San Valentín, y sorprendió con sus declaraciones.

Durante su participación, la actriz dejó en claro que su romance con Stefano Salvini, quien es 25 años menor que ella, no fue un error, sino una historia importante en su vida. Además, insinuó que, tras su reciente reencuentro, aún podría haber sentimientos entre ambos.

Johanna San Miguel defiende su relación con Stefano Salvini

Mientras respondía preguntas en 'MQM', Johanna San Miguel recibió una consulta sobre si volvería a estar con un hombre más joven. En su estilo característico y personificando a 'Queca', no dudó en enviar un mensaje contundente sobre las relaciones con diferencia de edad.

"No fue un tropiezo, eso fue una historia de amor. Johanna no lo toma como un tropiezo, fue una linda historia de amor. La gente casi se muere porque tenía 25 años de diferencia, que no es absolutamente nada", expresó la artista.

Asimismo, San Miguel criticó el doble estándar en la sociedad, resaltando que mientras los hombres pueden estar con mujeres más jóvenes sin recibir críticas, no ocurre lo mismo con las mujeres. "Así que, mamita, agarra tu colágeno y disfruta", agregó.

¿Johanna San Miguel y Stefano Salvini retomarán su relación?

Las especulaciones sobre una posible reconciliación aumentaron luego de que María Pía Copello insistiera en el tema y le recordara a Johanna San Miguel el video que grabó con Stefano Salvini el pasado 14 de febrero. En dicho clip, la actriz y su expareja bromearon sobre las relaciones con diferencia de edad, generando comentarios en redes sociales.

Ante la insistencia, San Miguel sorprendió con su respuesta: "Sí, le movió el piso. Sabes qué pasa, es que llegó el chico a la casa y Johanna estaba bien producida. Entonces se juntaron, había química ahí", comentó, dejando entrever que la conexión entre ellos sigue intacta.