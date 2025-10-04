HOYSuscripcion LR Focus

Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros
Espectáculos

Stiven Franco de La Bella Luz tuvo incómodo momento con fan que le exigió foto y clip genera polémica

Cantante de cumbia Stiven Franco vivió un tenso momento cuando una mujer insistió en tomarse una fotografía y lo jaló del brazo.

Incidente a cantante de La Bella Luz genera reacciones en TikTok.
Incidente a cantante de La Bella Luz genera reacciones en TikTok. | Foto: composición LR/ @jheycaps.tacna/TikTok

El cantante Stiven Franco, integrante de la orquesta de cumbia La Bella Luz, fue protagonista de un incómodo momento cuando una fan le exigió una foto. La situación fue compartida en TikTok y rápidamente generó reacciones variadas debido a la insistencia de la seguidora que no habría respetado el espacio personal del cantante.

Fan le exige fotografía a cantante de La Bella Luz en pleno concierto

En el video, publicado el último viernes 3 de octubre por el usuario jheycaps.tacna en TikTok, se observa una presentación de La Bella Luz y en el fondo se encuentra Stiven Franco. De esta forma, una mujer logra acercarse a él y le hace gestos para que el cantante se tome un selfie con ella.

Óscar Junior revela que no cierra posibilidad de volver a salir con streamer Zully en el futuro: "Nunca me niego nada"

Sin embargo, la incomodidad se suscita cuando el cantante considera que ya dio el tiempo necesario para la fotografía y decide voltearse para retornar a la presentación. Pero la mujer le da un jalón del brazo y Stiven Franco refleja un gesto de incomodidad, pero accede a una nueva fotografía. En el clip viral se observaría como personal del equipo de La Bella Luz le acomoda el saco al cantante tras el incidente.

Incidente a cantante de La Bella Luz genera polémica en TikTok

El video en TikTok registra más de 300.000 visualizaciones y 10.000 reacciones en la plataforma de TikTok. Muchos usuarios cuestionaron que el comportamiento de la mujer no fue el adecuado y otros se sorprendieron con la paciencia que mostró el cantante de La Bella Luz.

Óscar Junior Custodio se quiebra al enterarse en vivo que su perrito ha desaparecido y ofrece recompensa: "Por favor, ayúdenme a encontrarlo"

"No se debe incomodar", "Demoró mucho para tomar una foto y quería otra porque no le gustó, al parecer, no fue la forma", "Ni que fuera obligación de ellos dar fotos gratis", "Qué paciencia de Stiven", "Qué fue y luego por qué los artistas no quieren fotos o reaccionan mal", "Yo claramente veo una falta de respeto ¿cómo va a agarrarlo así?, ¿dónde está seguridad?", reaccionaron cibernautas en TikTok.

