Durante muchos meses, La Bella Luz estuvo en el ojo de la tormenta por sus masivas renuncias. Cuando todo parecía que estaba en orden, semanas atrás se empezó a especular la salida de Alejandra Guerrero. Aunque Óscar Junior Custodio, hijo del fundador, aseguró que la joven no se iba a ir, este sábado 19 de julio se confirmó su retiro de la agrupación de cumbia después de casi dos años.



A través de su cuenta de Instagram, la cantante Alejandra Guerrero compartió un comunicado, donde solo tuvo palabras de agradecimiento hacia Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz. Asimismo, indicó que seguirá con su carrera musical. Sin embargo, un conocido influencer contó que la joven fue víctima de acoso laboral, incluso filtró un chat.

Alejandra Guerrero renuncia a La Bella Luz



Este 19 de julio, la intérprete de ‘Mix Gilda’ y ‘Mix me enamoro de ti’ reveló que ya no es parte de La Bella Luz. “Hoy cierro una etapa muy especial en mi vida. Después de casi dos años, me despido de la orquesta. Agradezco de corazón al Sr. Oscar Custodio y su familia por la oportunidad, el respeto y el apoyo durante todo este tiempo”, manifestó.



En su comunicado, Alejandra Guerrero no dio detalles de su salida, solo indicó que continuará haciendo lo que más le gusta. “Me llevo grandes recuerdos y aprendizaje, y seguiré adelante en el camino de la música con nuevos proyectos y muchas ganas”, añade.

La cantante anuncia que seguirá su carrera musical. Sus compañeras de La Bella Luz le envían mensajes de apoyo y buenos deseos en este nuevo camino. Foto: Instagram

Las primeras en desearle los mejores deseos fueron sus compañeras de La Bella Luz. “Éxitos en todo amiga, extrañaré compartir escenario juntas”, “Mi Ale, todo lo bonito del mundo para ti, te voy a extrañar mucho. Que tus sueños siempre se cumplan” y “Mi Ale, a seguir tus sueños siempre. Dios te bendiga muchos éxitos, te vamos a extrañar”, escribieron las cumbiamberas.

¿Alejandra Guerrero fue víctima de acoso laboral?



Antes del comunicado de Alejandra Guerrero, el tiktoker Chucho Valderrama contó que la joven quería renunciar desde hace meses porque estaba siendo víctima de hostigamiento, pero no la dejaban. Al parecer, querían arruinar su primicia.



Asimismo, Chucho compartió un mensaje que habría sido enviado desde la interna de La Bella Luz, donde indican que “el acosador laboral sigue haciendo de las suyas. Ahora es con Alejandra Guerrero. Quiere renunciar porque ya no soporta el acoso”.