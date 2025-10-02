HOYSuscripcion LR Focus

Óscar Junior revela que no cierra posibilidad de volver a salir con streamer Zully en el futuro: "Nunca me niego nada"

El heredero de 'La Bella Luz' se refirió a Zully luego de la breve coincidencia durante el concierto por el aniversario de Los Hermanos Yaipén. El joven cantante no descartó volver a tener un vínculo con la streamer.

Cantante también elogió los proyectos de su exsaliente. Foto: Composición Lr
Cantante también elogió los proyectos de su exsaliente. Foto: Composición Lr

Óscar Junior, el heredero musical de la agrupación de cumbia 'La Bella Luz', sorprendió con sus declaraciones respecto a la famosa streamer Zully, con quien anteriormente tuvo un acercamiento sentimental. El joven intérprete reveló que no descarta la posibilidad de volver a salir o conversar con la creadora de contenido en un futuro no tan lejano.

"Bueno yo nunca me niego a nada, creo que es cosa del destino si es que volvemos a salir o hablar, pues encantado no tengo ningún problema con nadie, ni con ella", declaró el cantante en una entrevista para Radio Nueva Q, dejando a más de uno con la expectativa por un junte entre ambos, tras el conocido distanciamiento público.

Heredero de La Bella Luz lanza románticas indirectas a Zully en pleno concierto donde ella estaba presente: "Ojitos de gatita"

lr.pe

Óscar Junior habla sobre su exsaliente Zully

Asimismo, el joven se expresó positivamente sobre los proyectos que viene alcanzando su exsaliente como streamer y potencial cantante. Hace semanas Zully estrenó el tema 'Las Bonitas con las bonitas'. "Me alegra mucho que le esté yendo bien, lo poco que la he conocido sé que es una chica muy humilde que lucha por sus sueños y sé que lo está logrando. También creo que le dieron el verificado en TikTok. (...) Me alegra mucho", señaló.

Como se recuerda, hace una semana ambos coincidieron en el concierto por el aniversario de Los Hermanos Yaipén, donde Óscar Junior dio un show junto a su agrupación, y Zully estuvo presente como invitada especial. El suceso fue muy comentado en las redes sociales, debido a las supuestas indirectas que le habría enviado al cantar una canción. "Muy feliz de que ella haya estado ahí, la vi disfrutando no solamente de 'La Bella Luz', sino de las demás agrupaciones. Muy contento de que esté con la cumbia", dijo visiblemente alegre.

Óscar Junior Custodio se quiebra al enterarse en vivo que su perrito ha desaparecido y ofrece recompensa: "Por favor, ayúdenme a encontrarlo"

lr.pe

Óscar Junior envía 'indirecta' a Zully durante concierto

El heredero de 'La Bella Luz' dio que hablar el pasado 20 de septiembre en el concierto por el aniversario de Los Hermanos Yaipén. Durante su interpretación del tema 'Ojitos Mentirosos', el joven mandó una serie de mensajes románticos que muchos interpretaron como indirectas hacia la streamer. "Conocí a una chica que tenía ojitos de gatita y me enamoraron, hermano", dijo en aquella oportunidad.

La frase dejó en desconcierto a la creadora de contenido, quien en esos momentos se encontraba transmitiendo por TikTok y no pudo disimular su sorpresa. Además, el cantante volvió a lanzar otro mensaje emotivo en la canción 'Senderito de Amor': "Aunque pase el tiempo, los años, seguirá siendo mi 'Senderita'. Ya estoy aquí en tu corazón, mi amor”, manifestó ante los gritos del público.

