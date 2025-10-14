HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Macarena Vélez acusa a madre de la hija de Said Palao de meterse en su relación cuando estaba con chico reality

"Es increíble el cinismo", expuso Macarena Vélez, quien también aseguró que tiene una prueba contundente que dejaría mal parada a Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao.

Macarena Vélez le respondió con todo a expareja de Said Palao. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Macarena Vélez le respondió con todo a expareja de Said Palao. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Macarena Vélez, exchica reality que tuvo paso por 'Combate' y 'Esto es guerra', protagonizó un momento de alta tensión durante una reciente aparición en 'América hoy'. En la entrevista, la modelo peruana desmintió tajantemente las declaraciones de Aleska Zambrano, excompañera sentimental de Said Palao y madre de su hija, quien días atrás la había acusado de entrometerse en su relación.

Según Vélez, la versión difundida por Zambrano en medios de comunicación no solo es imprecisa, sino completamente falsa. Aseguró que fue Aleska quien intervino en su romance con el judoca peruano, contradiciendo lo expuesto por la influencer. “La que se metió en mi relación fue ella, no yo”, expresó visiblemente incómoda ante los conductores del programa.

PUEDES VER: Johana Cubillas envía fuerte comentario a Macarena Vélez y arremete contra Juan Ichazo: 'Es un mal padre'

lr.pe

Macarena Vélez tilda de "cínica" a Aleska Zambrano y revela que se metió en su relación

Durante su intervención, Macarena Vélez no escatimó en calificativos al referirse a Aleska Zambrano, a quien tildó de “cínica” por sus recientes afirmaciones. “La verdad que lo que pasó en esa época, bueno, fueron hace muchísimos años, obviamente, me parece extraño que tantos años los venga a resucitar ahora, y las cosas definitivamente no fueron de esa manera, fueron completamente distintas", expresó en un inicio la 'Mujer increíble', quien se encontraba acompañada de su pareja, Juan Ichazo.

Además, indicó que mantiene en su poder un extenso archivo de conversaciones que demostrarían la veracidad de sus declaraciones. “Yo, la verdad, que no la conozco, no me conoce, lo único que tengo de ella es un chat enorme, que hasta ahora lo tengo, menos mal que lo guardé, donde ahí se puede ver realmente la persona que fue y lo que pasó”, afirmó.

La modelo enfatizó que no mantiene ninguna relación personal ni comunicación con Zambrano, y aseguró haberse sorprendido al ver el contenido de dichos mensajes. “Estaba en shock cuando los leí, porque no podía creer que después de tanto tiempo esta persona saliera a decir tantas mentiras”, agregó.

