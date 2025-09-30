Johana Cubillas, empresaria e hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, se quebró al exponer públicamente un conflicto familiar que ha generado gran revuelo en redes sociales. La también influencer reveló que su expareja, Juan Ichazo, se niega a firmar el permiso de viaje que permitiría a sus hijos salir del país con ella, afectando directamente las ilusiones de los menores.

La denuncia fue realizada a través de redes sociales y posteriormente ampliada en una entrevista para el programa ‘Amor y fuego’, donde la hija del ídolo del fútbol peruano narró el esfuerzo económico y emocional que ha significado planear este viaje, que tenía como destino final Disney, en Orlando, Estados Unidos.

Johana Cubillas revela que Juan Ichazo no quiere firmar permiso para viaje de sus hijos

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, Johana Cubillas expresó su frustración al contar que Juan Ichazo, padre de sus hijos, se niega a autorizar legalmente la salida del país de los menores. Según explicó, el viaje estaba planificado desde hace tiempo y significaba un sueño especialmente importante para uno de sus pequeños.

“Este viaje ha sido un anhelo desde que mi hijo tiene uso de razón. Finalmente, logré reunir todo para hacerlo realidad. Solo necesito su firma y ni siquiera quiere darme una respuesta”, manifestó Cubillas en sus redes sociales

Cubillas aseguró que todos los preparativos del viaje ya estaban resueltos. “Tengo los pasajes comprados, los tickets también. Mi hermana alquiló una casa en Orlando. Solo falta ese documento. Me hago cargo de los gastos de notaría, no le pido nada más”, detalló.

La empresaria enfatizó que Juan Ichazo tenía conocimiento previo del plan familiar, incluso desde una conciliación judicial en la que se había acordado su colaboración. Sin embargo, a última hora, el padre de los menores habría planteado nuevas condiciones para otorgar el permiso. “Ahora me dice que quiere que enreje la piscina de la casa donde nos vamos a quedar. Ya le dije que sí. Aun así, no responde”, señaló, visiblemente frustrada.

“Es un déspota total”: Johana Cubillas arremete contra Juan Ichazo

En su declaración pública, Johana Cubillas y Juan Ichazo se enfrentan una vez más en medio de un historial de desacuerdos legales y personales. La empresaria no solo reclamó la falta de apoyo de su expareja en este tema puntual, sino que lo acusó de actuar con desdén hacia las necesidades emocionales de sus hijos.

“Hablo con él y es un déspota total. Quiere controlar, manipular. No piensa en la felicidad de los chicos. No los ve, viaja cuando quiere, hace su vida y nadie le dice nada. Yo soy quien los cuida a diario”, expresó indignada.