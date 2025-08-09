HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Johana Cubillas envía fuerte comentario a Macarena Vélez y arremete contra Juan Ichazo: “Es un mal padre”

Tras un video en el que Juan Ichazo aparece cortándole las uñas a Macarena Vélez, Johanna Cubillas lo criticó y lo acusó de no hacerse cargo de sus hijos.

Johana Cubillas dejo entrever que el novio de Macarena Vélez se desentiende de sus hijos. Foto: Composición LR/Instagram/TikTok | instagram/tiktok

Johana Cubillas sorprendió en redes sociales al dejar un picante comentario en un video de TikTok de Macarena Vélez, donde aparece su expareja, Juan Ichazo, cortándole las uñas a la chica reality y mostrando la intimidad de su relación. Ante estas imágenes, la empresaria escribió: "Qué lindo. Que venga a cortarle las uñas a mis hijos que no se las cortó nunca. Dile porfa".

En junio, la ‘Nena’ había confirmado su amistad con Vélez y, durante las semanas siguientes, se les vio compartiendo juntos casi como una familia, en compañía de los hijos que tuvo con Ichazo. Sin embargo, esta cercanía se habría roto nuevamente debido a las actitudes del argentino. Según reveló Johana en ‘Magaly TV: la firme’, su expareja se habría desentendido de sus pequeños. "Ese mensaje se lo dejé porque Juan es un mal papá", afirmó, luego de que la acusaran de estar ‘celosa’ por la nueva relación de su aún esposo.

PUEDES VER: ¡Ampay! Johana Cubillas es captada entrando a un hotel con hombre misterioso y se justifica: 'Me sentía mal'

lr.pe

Johana Cubillas arremete contra Juan Ichazo y lo acusa de 'mal padre'

Este viernes 8 de agosto, Magaly Medina mostró el polémico comentario que Johanna Cubillas dejó en el video de Macarena Vélez, donde se veía cómo Juan Ichazo la consentía. En respuesta, la hija del ‘Nene’ Cubillas grabó su propio video cortándole las uñas a sus hijos. “A ella le ardió, le fastidió ver a su ex cortándole las uñas a su actual novia”, comentó la ‘Urraca’.

De inmediato, la empresaria se comunicó vía WhatsApp con un reportero del programa y expuso que estaría muy fastidiada con Juan Ichazo porque no pasaría tiempo con sus dos hijos que tienen en común. “Ese mensaje se lo dejé porque Juan es un mal papá, no viene a ver a los chicos, los deja plantados, los viene a buscar y a los cinco minutos me los regresa porque dice que lloran por mí”, aseguró.

Además, descartó estar ‘ardida’ por la relación que él tiene con Macarena Vélez y no dudó en tener fuertes calificativos contra el argentino. “Lo último que estaría es ‘ardida’ por sentir algo por ese infeliz”, comentó.

La ‘Nena’ aseguró que tiene dificultades para tratar con su expareja. “No tienen idea la carga que es tener que lidiar con un hue** como él”, expresó. Finalmente, lamentó que los más afectados por esas actitudes sean sus hijos: “Pero ver la cara de tristeza de mis hijos, que ni siquiera llama para hablar con ellos, que les dedique 40 minutos a la semana cuando ellos más lo necesitan, es una mier**”, concluyó.

