HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     
Espectáculos

'Yo soy' 2025 lanza segunda temporada hoy: horario, canal y cómo ver en vivo online el casting del programa

Tras el triunfo de Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, vuelve 'Yo soy' con una segunda temporada. El programa promete más imitaciones emocionantes y muchas sorpresas.

Programa 'Yo soy' volverá a contar con Ricardo Morán, Jely Reátegui y Cachín como jurados.
Programa 'Yo soy' volverá a contar con Ricardo Morán, Jely Reátegui y Cachín como jurados. | Foto: Latina

Tras una final de infarto que consagró al imitador de Pedro Infante, Jesús Zavaleta, como el gran ganador de la primera temporada, 'Yo soy' 2025 regresa este lunes 13 de octubre con una nueva edición cargada de expectativa. El programa de imitación vuelve a la televisión peruana con la promesa de descubrir nuevos talentos y ofrecer espectáculos de alto nivel en cada gala.

La segunda temporada arranca en un contexto de alta sintonía y participación del público, que votó masivamente en la final a través de la app oficial de Latina. Con nuevos castings, más artistas y una renovada puesta en escena, el formato busca mantener su liderazgo en el horario estelar.

TE RECOMENDAMOS

LA CONEXIÓN ESPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y ANIMALES, CON JHAN SANDOVAL Y BÁRBARA QUIROZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, se consagró ganador de 'Yo Soy' 2025

lr.pe

¿A qué hora y en qué canal se estrena la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

La segunda temporada de 'Yo soy' 2025 comienza hoy, lunes 13 de octubre, a las 9.00 p. m. y se emitirá de lunes a sábado en el mismo horario. El programa se transmite por la señal de Latina Televisión, canal que ha mantenido el formato desde sus inicios y que apuesta nuevamente por el talento nacional en horario estelar.

El espacio contará con la participación del mismo jurado conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara. Se anticipa también la conducción, nuevamente, de Diana Díaz y Franco Cabrera, así como la presencia de imitadores que buscarán conquistar al público desde sus primeras apariciones. El casting será parte central de las primeras emisiones, con historias personales y desafíos vocales que marcarán el ritmo de la competencia.

PUEDES VER: ¡El más grande de la temporada! Imitador de Pedro Infante se coronó campeón de la final de 'Yo soy' y se llevó jugoso premio

lr.pe

¿Cómo ver en vivo online el casting de 'Yo soy' 2025?

Para quienes no puedan seguir la transmisión por televisión, Latina ha habilitado su plataforma digital Latina.pe, donde se podrá ver 'Yo soy' 2025 en vivo desde cualquier dispositivo. El canal también ofrece acceso a contenido exclusivo, repeticiones y votaciones interactivas a través de su aplicación oficial, disponible para iOS y Android. Esta herramienta fue clave en la final de la primera temporada, permitiendo que miles de usuarios eligieran al ganador en tiempo real.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Además, las redes sociales del programa compartirán momentos destacados, entrevistas y avances de cada gala. El casting, que se desarrollará durante los primeros días, podrá seguirse íntegramente online, con acceso gratuito para todos los usuarios.

Notas relacionadas
Imitador de José José le pide disculpas públicas a Raphael de 'Yo Soy' tras exponer su actitud distante: "Recién estoy aprendiendo"

Imitador de José José le pide disculpas públicas a Raphael de 'Yo Soy' tras exponer su actitud distante: "Recién estoy aprendiendo"

LEER MÁS
Carlos Alcántara expone efusiva celebración de imitador de José José con Raphael de 'Yo Soy' en la gran final pese a cuestionamientos

Carlos Alcántara expone efusiva celebración de imitador de José José con Raphael de 'Yo Soy' en la gran final pese a cuestionamientos

LEER MÁS
Imitador de Enmanuel Noir en ‘Yo soy’ llora al contar que lo están contratando y podrá construirle una casa a su madre: “Me cambió la vida”

Imitador de Enmanuel Noir en ‘Yo soy’ llora al contar que lo están contratando y podrá construirle una casa a su madre: “Me cambió la vida”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

LEER MÁS
Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

LEER MÁS
Hugo García e Isabela Ladera oficializan su relación y venezolana confiesa como la conquistó: “Lo que se ve no se pregunta”

Hugo García e Isabela Ladera oficializan su relación y venezolana confiesa como la conquistó: “Lo que se ve no se pregunta”

LEER MÁS
Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

LEER MÁS
Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

LEER MÁS
Carlos Galdós revela que llevó a sus hijos a comer menú de restaurante tras quejas de su comida: "Que vivan otra realidad"

Carlos Galdós revela que llevó a sus hijos a comer menú de restaurante tras quejas de su comida: "Que vivan otra realidad"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

El país más competitivo de América Latina en 2026: superará a Argentina, Chile, Colombia y México

Espectáculos

El conmovedor reencuentro entre Youna y su hija con Samahara Lobatón en Estados Unidos por su cumpleaños: "Mi reina hermosa"

Hija de Cindy Marino logra superar dura prueba y su madre confiesa en qué trabajará: “Tantas noches estudiando”

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025