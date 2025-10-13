Programa 'Yo soy' volverá a contar con Ricardo Morán, Jely Reátegui y Cachín como jurados. | Foto: Latina

Programa 'Yo soy' volverá a contar con Ricardo Morán, Jely Reátegui y Cachín como jurados. | Foto: Latina

Tras una final de infarto que consagró al imitador de Pedro Infante, Jesús Zavaleta, como el gran ganador de la primera temporada, 'Yo soy' 2025 regresa este lunes 13 de octubre con una nueva edición cargada de expectativa. El programa de imitación vuelve a la televisión peruana con la promesa de descubrir nuevos talentos y ofrecer espectáculos de alto nivel en cada gala.

La segunda temporada arranca en un contexto de alta sintonía y participación del público, que votó masivamente en la final a través de la app oficial de Latina. Con nuevos castings, más artistas y una renovada puesta en escena, el formato busca mantener su liderazgo en el horario estelar.

¿A qué hora y en qué canal se estrena la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

La segunda temporada de 'Yo soy' 2025 comienza hoy, lunes 13 de octubre, a las 9.00 p. m. y se emitirá de lunes a sábado en el mismo horario. El programa se transmite por la señal de Latina Televisión, canal que ha mantenido el formato desde sus inicios y que apuesta nuevamente por el talento nacional en horario estelar.

El espacio contará con la participación del mismo jurado conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara. Se anticipa también la conducción, nuevamente, de Diana Díaz y Franco Cabrera, así como la presencia de imitadores que buscarán conquistar al público desde sus primeras apariciones. El casting será parte central de las primeras emisiones, con historias personales y desafíos vocales que marcarán el ritmo de la competencia.

¿Cómo ver en vivo online el casting de 'Yo soy' 2025?

Para quienes no puedan seguir la transmisión por televisión, Latina ha habilitado su plataforma digital Latina.pe, donde se podrá ver 'Yo soy' 2025 en vivo desde cualquier dispositivo. El canal también ofrece acceso a contenido exclusivo, repeticiones y votaciones interactivas a través de su aplicación oficial, disponible para iOS y Android. Esta herramienta fue clave en la final de la primera temporada, permitiendo que miles de usuarios eligieran al ganador en tiempo real.

Además, las redes sociales del programa compartirán momentos destacados, entrevistas y avances de cada gala. El casting, que se desarrollará durante los primeros días, podrá seguirse íntegramente online, con acceso gratuito para todos los usuarios.