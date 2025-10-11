Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, se consagró ganador de 'Yo Soy 2025'
'Pedro Infante' alzó el trofeo del reality de canto tras lograr vencer a los imitadores de José José y Raphael en la gran final. Se llevó premio de S/20 mil soles y agradeció a su familia.
Pedro Infante gana Yo Soy
Luego de una reñida competencia, Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante se coronó como el ganador de 'Yo Soy' temporada 2025. Su increíble interpretación de 'Deja que salga la luna' del cantante mexicano logró convencer al público en la gran final del reality de canto, donde se enfrentó a los imitadores José José y Raphael.
Totalmente emocionado, Zavaleta, alzó el trofeo y se llevó el premio de /20 mil soles, a la vez que agradeció a su familia y al público quienes le brindaron su apoyo a lo largo del concurso. "Los amo a todos, muchas gracias por este cariño, por tenerme en su corazón. A mi linda gente de Cajabamba, a toda mi familia y al Perú entero se los debo esto", señaló.