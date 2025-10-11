HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cuatro personas resultaron heridas tras incendio en Pamplona Alta
Cuatro personas resultaron heridas tras incendio en Pamplona Alta     Cuatro personas resultaron heridas tras incendio en Pamplona Alta     Cuatro personas resultaron heridas tras incendio en Pamplona Alta     
Entretenimiento

Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, se consagró ganador de 'Yo Soy 2025'

'Pedro Infante' alzó el trofeo del reality de canto tras lograr vencer a los imitadores de José José y Raphael en la gran final. Se llevó premio de S/20 mil soles y agradeció a su familia.

Pedro Infante gana Yo Soy
Pedro Infante gana Yo Soy

Luego de una reñida competencia, Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante se coronó como el ganador de 'Yo Soy' temporada 2025. Su increíble interpretación de 'Deja que salga la luna' del cantante mexicano logró convencer al público en la gran final del reality de canto, donde se enfrentó a los imitadores José José y Raphael.

Totalmente emocionado, Zavaleta, alzó el trofeo y se llevó el premio de /20 mil soles, a la vez que agradeció a su familia y al público quienes le brindaron su apoyo a lo largo del concurso. "Los amo a todos, muchas gracias por este cariño, por tenerme en su corazón. A mi linda gente de Cajabamba, a toda mi familia y al Perú entero se los debo esto", señaló.

TE RECOMENDAMOS

¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
Notas relacionadas
¡El más grande de la temporada! Imitador de Pedro Infante se coronó campeón de la final de 'Yo soy' y se llevó jugoso premio

¡El más grande de la temporada! Imitador de Pedro Infante se coronó campeón de la final de 'Yo soy' y se llevó jugoso premio

LEER MÁS
¿Cómo votar en Yo Soy 2025 EN VIVO? Sigue el paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

¿Cómo votar en Yo Soy 2025 EN VIVO? Sigue el paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

LEER MÁS
Eliminan a Jim Morrison de 'Yo soy' 2025 en la recta final: jurados y usuarios en shock tras inesperada despedida

Eliminan a Jim Morrison de 'Yo soy' 2025 en la recta final: jurados y usuarios en shock tras inesperada despedida

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años

Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años

LEER MÁS
Jely Reátegui comparte detalles de su vida amorosa en 'El gran chef famosos': habló por primera vez de su novio

Jely Reátegui comparte detalles de su vida amorosa en 'El gran chef famosos': habló por primera vez de su novio

LEER MÁS
Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

LEER MÁS
Sasha Kapsunov. exintegrante de América Kids, cuenta cómo le cambió la vida ser padre: ''Me ayudó a romper mis miedos''

Sasha Kapsunov. exintegrante de América Kids, cuenta cómo le cambió la vida ser padre: ''Me ayudó a romper mis miedos''

LEER MÁS
‘Yo soy’ regresa a la TV: ¿Qué fue de César Osorio, el imitador de Axl Rose que puso en jaque la veracidad del programa?

‘Yo soy’ regresa a la TV: ¿Qué fue de César Osorio, el imitador de Axl Rose que puso en jaque la veracidad del programa?

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Entretenimiento

Phillip Chu Joy revela cómo la muerte de su padre lo inspiró a ayudar a miles de familias peruanas: “Me emociona dar”

Marco Romero a 12 años de 'Porque yo creo en ti': "Es parte de la playlist de peruanidad de todos"

Eva Ayllón celebrará sus 55 años de carrera en el Parque de la Exposición: fecha y precios de entradas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025