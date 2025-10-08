Cómo votar en 'Yo soy' temporada 2025 y elegir al ganador del programa de imitación EN VIVO vía App de Latina GRATIS

La final de 'Yo soy' 2025 será este sábado 11 de octubre. | Foto: composición LR/Latina

La final de 'Yo soy' 2025 será este sábado 11 de octubre. | Foto: composición LR/Latina

La recta final de 'Yo soy' 2025 ha puesto a los fanáticos del programa de Latina frente a una decisión crucial: elegir al imitador que se coronará como el gran ganador de esta temporada. Tras semanas de competencia, caracterizaciones impecables y momentos emotivos, el escenario se prepara para una definición en la que el voto del público será determinante.

La reciente eliminación del imitador de Jim Morrison (Nadú Arrarte), uno de los favoritos del jurado y de muchos espectadores, dejó claro que cada voto cuenta. La sorpresa generada por su salida ha intensificado el interés por participar activamente en el proceso de votación, que se realiza de forma gratuita y en tiempo real a través de la App de Latina.

¿Cómo y dónde votar por tu favorito en 'Yo soy' 2025??

Latina ha habilitado su aplicación oficial para que los seguidores de 'Yo soy' temporada 2025 puedan votar por su imitador favorito sin costo alguno. El proceso es sencillo y aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

Descargar la App de Latina desde Play Store o App Store

o Regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta

Ve a la sección 'PARTICIPA' en la parte inferior de tu pantalla

Participa votando por tu imitador favorito

Solo podrás votar una vez durante cada ronda

Recuerda que la votación está disponible únicamente durante la transmisión en vivo del programa.

¿Cuándo es la final de 'Yo soy' 2025?

La gran final de 'Yo soy' se transmitirá en vivo este sábado 11 de octubre, en horario estelar por la señal de Latina en televisión, YouTube y website. Durante la gala, los finalistas presentarán sus mejores imitaciones y se revelará el resultado de la votación del público, que será clave para definir al campeón de esta edición independientemente de la evaluación del jurado conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara 'Cachín'.

Al miércoles 8 de octubre, son seis los participantes que aún sueñan con llevarse la gloria esta temporada y el jugoso premio de S/20.000. Tras la eliminación de Jim Morrison, ellos son: Pedro Infante, Raphael, José José, Daddy Yankee, Joy y Denisse Guerrero.