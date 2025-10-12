HOYSuscripcion LR Focus

Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

Luigui Cruz, imitador de José José, dejó en shock a más de uno al revelar que Raphael de 'Yo Soy' tuvo pésimas actitudes con sus compañeros y personal del canal en la semana final del concurso de imitación.

'Yo Soy' 2025 tuvo como ganador al imitador de Pedro Infante. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
'Yo Soy' 2025 tuvo como ganador al imitador de Pedro Infante. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

A pocas horas de celebrarse la gran final de 'Yo Soy' 2025 el pasado sábado 11 de octubre, una inesperada polémica sacudió las redes sociales y sorprendió a los seguidores del programa. Luigui Cruz, conocido por su imitación de José José, realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de TikTok donde reveló tensiones detrás de cámaras con uno de sus compañeros finalistas. El artista no dudó en expresar su incomodidad por ciertas actitudes de José Rivaldo, el imitador de Raphael, a quien acusó de emitir comentarios poco apropiados contra personal del canal, los días previos al cierre del concurso.

“Hubo ciertos comentarios de su parte hacia las personas que van al canal que nos ha incomodado a nosotros como artistas”, afirmó Luigui Cruz, dejando entrever un clima tenso en los ensayos finales. El clip se hizo viral un día después de la gran final de 'Yo Soy' y muchos usuarios se quedaron sorprendidos con las declaraciones de José José. Cabe precisar que el concurso lo ganó el imitador de Pedro Infante, quedando en segundo lugar, Raphael.

Tensiones en 'Yo Soy': mala relación entre imitador de Raphael y sus compañeros

Durante su transmisión en vivo en TikTok, Luigui Cruz, el imitador de José José, no solo sorprendió al hablar de su experiencia en la competencia, sino que también dejó entrever una clara tensión con uno de los finalistas más destacados: José Rivaldo, quien da vida a Raphael.

Sin dar mayores detalles, Cruz explicó que en la semana final del programa hubo actitudes por parte de su compañero que incomodaron a varios participantes, entre ellos los imitadores de Pedro Infante, Daddy Yankee, Belanova y Joy.

“En la medida de la semana final ha tenido ciertos comportamientos que nos ha incomodado a nosotros como artistas (...) de su comportamiento, prefiero simplemente no conversar”, expresó, dejando claro que la relación entre ellos fue estrictamente profesional.

Imitador de José José halaga al ganador Pedro Infante

A pesar de estas diferencias personales, Cruz no dudó en reconocer el talento de Rivaldo como imitador, calificándolo como un artista “capo” que merecía su lugar en la final. Sin embargo, dedicó palabras especialmente emotivas para Jesús Zavaleta, el imitador de Pedro Infante y quien terminó siendo el ganador de la temporada.

"Si yo tuviera que elegir al ganador, diría que Pedro Infante. Tantas cosas que hemos compartido en todo este tiempo, se ha ganado mi amistad, mi cariño, mi respeto. Estuvo siempre presente cuando me pasaron a sentencia, cuando casi me eliminan. Siempre me estuvo consolando. Y no solo conmigo" comentó, destacando el compañerismo y apoyo constante que recibió de parte del cantante durante sus momentos más difíciles del programa.

