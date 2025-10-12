Imitador de Enmanuel Noir en ‘Yo soy’ llora al contar que lo están contratando y podrá construirle una casa a su madre: “Me cambio la vida”
“Me cambio la vida”, confesó Rodrigo Callupe, participante de ‘Yo soy’, quien, pese a no llegar a la final, podrá cumplir el gran sueño de su madre.
Rogelio Callupe ganó popularidad en el programa ‘Yo soy’ gracias a su destacada imitación de Enmanuel Noir, cantante de ‘Ke personajes’. Aunque no llegó a las instancias finales, el artista confesó entre lágrimas estar profundamente agradecido con el reality de Latina, ya que ahora recibe numerosas propuestas de trabajo.
“Ese programa me ha cambiado la vida bastante”, señaló el imitador en un reciente live de Tiktok, donde, entre lágrimas y con un pañuelo en mano, contó que gracias a la exposición que tuvo en el programa, podrá cumplirle el sueño a su madre: construirle su propia casa.
Imitador de Enmanuel Noir llora al revelar que podrá construirle una casa a su madre
Rogelio Callupe nunca imaginó que, tras finalizar su participación en ‘Yo soy’, su vida daría un giro de 180 grados. El artista recordó las palabras que le dijo Ricardo Morán la noche en que lo eliminó, las cuales, según él, ahora se están haciendo realidad.
“Ricardo tiene toda la razón, ese programa me ha cambiado la vida bastante. Me están llamando bastante para trabajar”, expresó entre lágrimas. Asimismo, aseguró que gracias a ello podrá cumplir el gran sueño de su mamá.
“Quizás no llegue a la final, pero de que voy a cumplirle el sueño de construirle su casa a mi madre lo voy a hacer. Estoy agradecido con el programa. Gracias”, afirmó el artista durante un live en el que apareció caracterizado como el vocalista de ‘Ke personajes’.
¿Quién ganó ‘Yo soy’ 2025 y cuánto dinero se llevó?
El imitador de Pedro Infante fue el que se proclamó campeón de ‘Yo soy’ 2025. En la apretada final venció al imitador de Raphael. En tercer lugar, quedó José José, seguido de Daddy Yankee. El premio que se llevó el primer lugar fue de S/ 20.000.
Por otra parte, se confirmó que iniciará una nueva temporada del reality de canto e imitación en Latina a partir de este lunes 13 de octubre. Será con los mismos jueces y animadores.