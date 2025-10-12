Luigui Cruz, finalista de 'Yo Soy' 2025 con su imitación de José José, sorprendió a sus fans al realizar una transmisión en vivo en TikTok donde reveló tensiones con otro concursante. Según relató, durante los días previos al desenlace del concurso, se habría sentido incómodo por la actitud distante y ciertos comentarios inapropiados emitidos —según él— por parte de Josué Rivaldo, el imitador de Raphael, hacia sus compañeros y algunas personas que trabajan en el canal.

Ante estas acusaciones, Josué Rivaldo decidió no guardar silencio y respondió públicamente por primera vez a través de su propia transmisión en TikTok. El artista dejó claro que no guarda rencores y defendió su conducta durante el certamen. “En mí no vive el rencor, en mí no viven esos sentimientos. Desde muy pequeño a mí me han inculcado valores que yo los comparto bastante”, respondió en tono firme.

TE RECOMENDAMOS ¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Josué Rivaldo, 'Raphael', desmiente a imitador de José José en 'Yo Soy'

En respuesta a las declaraciones de Luigui Cruz, Josué Rivaldo —quien interpretó a Raphael durante toda la temporada de 'Yo Soy' 2025— negó haber tenido actitudes inapropiadas detrás de cámaras, tal como se le acusó. Durante una transmisión en vivo en TikTok, el artista defendió su postura con firmeza, destacando los valores que, según dijo, le inculcaron desde pequeño.

“Eso sí, siempre dejo claro que mi familia me ha inculcado el respeto, que es lo más importante, y sobre todo, no hablar mal de otras personas y mucho menos en momentos que no son los adecuados”, declaró, en aparente alusión a la oportunidad elegida por Cruz para lanzar sus comentarios, justo antes de la final.

Asimismo, Josué Rivaldo no ocultó su desconcierto ante las acusaciones realizadas por su compañero de competencia, con quien compartió escenario durante toda la temporada. “¿Qué podría decirles? La verdad es que me sorprendió bastante (los comentarios del imitador de José José)”, expresó. El gran ganador de la noche fue el imitador de Pedro Infante, quien se llevó el reconocimiento máximo del público y el jurado.

Josue Rivaldo explica su actitud 'distante' con sus compañeros de 'Yo Soy' 2025

Frente a los cuestionamientos sobre su supuesta actitud distante durante la competencia, Josué Rivaldo decidió aclarar el motivo de su comportamiento, argumentando que sus responsabilidades personales y académicas limitaron su participación en las reuniones y momentos sociales con sus compañeros.

“Solamente decir que, como sabrán muchos, yo tengo mi pequeño de 2 años, es un chiquitín, un bebito. Entonces, eso a mí me priva de bastantes cosas, como no poder reunirme, no tener un poco de tiempo”, explicó Josué Rivaldo, Raphael de 'Yo Soy' 2025.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Además, detalló que se encuentra en pleno proceso de formación profesional, lo que también ha representado una carga adicional durante su paso por el programa de canto. “Yo también soy estudiante universitario, no acabo mi carrera, estoy en cuarto ciclo. Con todo eso, ha sido muy difícil para mí darme el espacio. Si no estuve con los chicos fue por eso”, sentenció.