El joven imitador de Jungkook logró su pase a la siguiente etapa de 'Yo soy' 2025. | Foto: composición LR/Latina

Un joven imitador de Jungkook, integrante de BTS, sorprendió al jurado de 'Yo soy' durante el estreno de su segunda temporada. El participante peruano apareció este lunes 13 de octubre en el primer episodio de la nueva entrega y logró captar la atención con su interpretación, generando comentarios en redes sociales y la respuesta positiva del jurado conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara.

El regreso del programa se dio tras la consagración de Jesús Zavaleta como el flamante ganador este sábado 11 de octubre, gracias a su imitación de Pedro Infante. En esta nueva etapa, 'Yo soy' 2025 presentó grandes sorpresas para el público, que siguió la transmisión desde sus hogares a través de la señal abierta de Latina y vía YouTube.

Imitador de Jungkook sorprende en casting de 'Yo soy'

Desde un primer momento, el joven estudiante de Ventanilla, de nombre Enzo, se mostró conversador ante los reflectores en el casting de 'Yo soy'. Luego de revelar que estaba participando a escondidas y que era fan de BTS, confirmó que haría una interpretación de Jungkook, el más joven de la boyband más famosa del k-pop. Ricardo Morán aprovechó la ocasión para recordar la 'fanwar' entre ARMY y el fandom de Stray Kids, STAY, en la cual se ve constantemente etiquetado en redes sociales.

Tras ello, el imitador comenzó a cantar en vivo y bailar al ritmo de 'SEVEN', un hit que el cantante coreano lanzó en colaboración con la artista estadounidense Latto tras debutar como solista.

Imitador de Jungkook pasa casting de 'Yo soy' 2025

Durante la evaluación por parte del jurado, el joven imitador de Jungkook recibió observaciones sobre su voz y su manejo del inglés, idioma en el que el idol lanzó originalmente la canción. En ese sentido, Ricardo Morán le solicitó que volviera a interpretar el tema, pero esta vez a capela.

Cuando el momento de dar el verdicto final llegó, Jely Reátegui le dio su voto de confianza, no sin antes observarle que debía trabajar su respiración, voz, carisma y canto, aspectos que el artista de k-pop domina con maestría. Lo mismo sucedió con Cachín, quien le dijo "sí", agregando: "Por curiosidad, yo quisiera que estés, pero vas a tener que hacer todo lo que te estamos diciendo". Morán respaldó la decisión de sus colegas, aunque le recordó al participante que, si no mejoraba su canto y su baile, algo que actualmente hace de forma amateur, no pasaría la siguiente etapa de 'Yo soy' 2025.

En redes sociales, los fanáticos de BTS se dividen entre quienes gustaron de su imitación y quienes no. Entretanto, algunos fanáticos recuerdan con alegría el legendario casting de un grupo de jóvenes, quienes intentaron convencer al jurado del programa caracterizando al grupo BIGBANG.