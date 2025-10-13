HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     
Espectáculos

¡Jungkook de BTS llegó a 'Yo soy'! Joven peruano sorprende en casting y se gana al jurado con su imitación

¿Qué dijo el jurado? La presencia de este participante, quien interpretó al más joven de BTS, fue una de las grandes sorpresas que dejó el gran estreno de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025.

El joven imitador de Jungkook logró su pase a la siguiente etapa de 'Yo soy' 2025.
El joven imitador de Jungkook logró su pase a la siguiente etapa de 'Yo soy' 2025. | Foto: composición LR/Latina

Un joven imitador de Jungkook, integrante de BTS, sorprendió al jurado de 'Yo soy' durante el estreno de su segunda temporada. El participante peruano apareció este lunes 13 de octubre en el primer episodio de la nueva entrega y logró captar la atención con su interpretación, generando comentarios en redes sociales y la respuesta positiva del jurado conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara.

El regreso del programa se dio tras la consagración de Jesús Zavaleta como el flamante ganador este sábado 11 de octubre, gracias a su imitación de Pedro Infante. En esta nueva etapa, 'Yo soy' 2025 presentó grandes sorpresas para el público, que siguió la transmisión desde sus hogares a través de la señal abierta de Latina y vía YouTube.

TE RECOMENDAMOS

LA CONEXIÓN ESPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y ANIMALES, CON JHAN SANDOVAL Y BÁRBARA QUIROZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: 'Yo soy' 2025 lanza segunda temporada hoy: horario, canal y cómo ver en vivo online el casting del programa

lr.pe

Imitador de Jungkook sorprende en casting de 'Yo soy'

Desde un primer momento, el joven estudiante de Ventanilla, de nombre Enzo, se mostró conversador ante los reflectores en el casting de 'Yo soy'. Luego de revelar que estaba participando a escondidas y que era fan de BTS, confirmó que haría una interpretación de Jungkook, el más joven de la boyband más famosa del k-pop. Ricardo Morán aprovechó la ocasión para recordar la 'fanwar' entre ARMY y el fandom de Stray Kids, STAY, en la cual se ve constantemente etiquetado en redes sociales.

Tras ello, el imitador comenzó a cantar en vivo y bailar al ritmo de 'SEVEN', un hit que el cantante coreano lanzó en colaboración con la artista estadounidense Latto tras debutar como solista.

PUEDES VER: ¡El más grande de la temporada! Imitador de Pedro Infante se coronó campeón de la final de 'Yo soy' y se llevó jugoso premio

lr.pe

Imitador de Jungkook pasa casting de 'Yo soy' 2025

Durante la evaluación por parte del jurado, el joven imitador de Jungkook recibió observaciones sobre su voz y su manejo del inglés, idioma en el que el idol lanzó originalmente la canción. En ese sentido, Ricardo Morán le solicitó que volviera a interpretar el tema, pero esta vez a capela.

Cuando el momento de dar el verdicto final llegó, Jely Reátegui le dio su voto de confianza, no sin antes observarle que debía trabajar su respiración, voz, carisma y canto, aspectos que el artista de k-pop domina con maestría. Lo mismo sucedió con Cachín, quien le dijo "sí", agregando: "Por curiosidad, yo quisiera que estés, pero vas a tener que hacer todo lo que te estamos diciendo". Morán respaldó la decisión de sus colegas, aunque le recordó al participante que, si no mejoraba su canto y su baile, algo que actualmente hace de forma amateur, no pasaría la siguiente etapa de 'Yo soy' 2025.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

En redes sociales, los fanáticos de BTS se dividen entre quienes gustaron de su imitación y quienes no. Entretanto, algunos fanáticos recuerdan con alegría el legendario casting de un grupo de jóvenes, quienes intentaron convencer al jurado del programa caracterizando al grupo BIGBANG.

Notas relacionadas
'Yo soy' 2025 lanza segunda temporada hoy: horario, canal y cómo ver en vivo online el casting del programa

'Yo soy' 2025 lanza segunda temporada hoy: horario, canal y cómo ver en vivo online el casting del programa

LEER MÁS
Final de ‘Yo soy’ vence por primera vez en el rating a la Chola Chabuca: estos fueron los programas más vistos

Final de ‘Yo soy’ vence por primera vez en el rating a la Chola Chabuca: estos fueron los programas más vistos

LEER MÁS
Imitador de José José le pide disculpas públicas a Raphael de 'Yo Soy' tras exponer su actitud distante: "Recién estoy aprendiendo"

Imitador de José José le pide disculpas públicas a Raphael de 'Yo Soy' tras exponer su actitud distante: "Recién estoy aprendiendo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

LEER MÁS
María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

LEER MÁS
Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

LEER MÁS
Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

LEER MÁS
Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

LEER MÁS
¿Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se casaron? Modelo sorprende con imágenes de boda y comparte emocionada: "Soy la primera dama"

¿Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se casaron? Modelo sorprende con imágenes de boda y comparte emocionada: "Soy la primera dama"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

El país más competitivo de América Latina en 2026: superará a Argentina, Chile, Colombia y México

Espectáculos

El conmovedor reencuentro entre Youna y su hija con Samahara Lobatón en Estados Unidos por su cumpleaños: "Mi reina hermosa"

Hija de Cindy Marino logra superar dura prueba y su madre confiesa en qué trabajará: “Tantas noches estudiando”

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025