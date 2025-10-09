HOYSuscripcion LR Focus

Hija de Luis Quiroga, dueño de Agua Marina, revela cómo esta su padre tras recibir dos disparos en Chorrillos: “Nos es difícil”

“Nos es difícil”, expuso la joven Leslie Quiroga, quien reveló su sentir tras lo ocurrido con su padre, el líder de Agua Marina, Lucho Quiroga tras recibir un disparo en el tórax. 

Leslie Quiroga, hija de Lucho Quiroga, dueño de Agua Marina, expresó su sentir públicamente tras lo ocurrido con su padre, quien recibió dos impactos de bala durante el concierto que dio el grupo en el Círculo Militar de Chorrillos. Uno de los disparos fue en el tórax y otro en el antebrazo izquierdo.

La joven reveló que su progenitor se encuentra estable y fuera de peligro, aunque todavía permanece hospitalizado en la clínica Maison de Santé. También agradeció las muestras de apoyo que ella y su familia han recibido por parte de los usuarios en redes sociales.

“Por las circunstancias se nos es difícil responder todos sus mensajes, pero de todo corazón los tenemos presentes”, compartió la joven en sus historias de Instagram.

Leslie Quiroga aclara que su padre está estable, pero pidió que sigan orando por él

Si bien Leslie Quiroga aseguró que Lucho Quiroga se encuentra fuera de peligro, pidió que sigan orando por él y por cada uno de los integrantes de Agua Marina tras el ataque a balazos que sufrieron a manos de dos delincuentes.

“Amigos y familiares. Agradecemos profundamente sus muestras de cariño, mensajes de preocupación y oraciones por mi papá Lucho. Actualmente, se encuentra estable y fuera de peligro. Por las circunstancias se nos es difícil responder todos sus mensajes, pero de todo corazón los tenemos presentes. Continuemos orando por cada uno de los afectados en este terrible suceso. Un abrazo y bendiciones a todo", escribió la joven, quien egresó semanas atrás de la universidad.

