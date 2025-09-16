HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores se prepara para su primer concierto en Lima: "Celebrar nuestros logros"

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, anuncia su primer concierto en Lima tras el éxito de “Consuélame”, marcando un nuevo inicio en su carrera.

Carolina Jaramillo estará en su primer concierto en Lima. Foto:Composición LR/Captura.
Carolina Jaramillo estará en su primer concierto en Lima. Foto:Composición LR/Captura.

Carolina Jaramillo, reconocida cantante y viuda del recordado Paul Flores, se alista para escribir una nueva página en su trayectoria artística. La intérprete anunció que ofrecerá su primer concierto en Lima, un evento que promete ser inolvidable no solo por el esperado encuentro con su público peruano, sino también por el simbolismo que encierra esta presentación en su vida personal y profesional.

La noticia fue confirmada por su mánager, Gabriela, a través de un emotivo mensaje en Instagram, donde destacó la fortaleza y el talento de Jaramillo. El anuncio rápidamente generó expectativa entre sus seguidores, quienes celebran que la artista continúe conquistando escenarios tras el éxito de su tema “Consuélame”, consolidándose como una de las voces más queridas del momento.

La viuda de Paul Flores, Carolina Jaramillo, se prepara para conquistar Lima con su primer show

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, anunció su primer concierto en Lima en medio de una ola de emociones y expectativas. Su representante fue la encargada de dar la noticia a través de una sentida publicación en redes sociales, donde resaltó la fortaleza de la cantante y celebró los triunfos obtenidos con su exitoso sencillo “Consuélame”, el cual marcó el inicio de una nueva etapa en la carrera de la artista.

Carolina Jaramillo, cantará en un concierto en Lima.

Carolina Jaramillo, cantará en un concierto en Lima.

“Carito de mi corazón, sé que nada de esto es fácil para ti. Nadie podrá entender ni vivir el dolor que llevas dentro. Pero aquí estamos, intentando cada día que veas ese rayito de sol que todavía ilumina tu vida”, escribió Gabriela, donde resalta la fortaleza de la cantante.

El anuncio del primer concierto de Carolina Jaramillo en Lima marca un emotivo y decisivo capítulo en su carrera, pues no solo consolida su camino como artista tras el éxito de “Consuélame”, sino que también honra el legado y los sueños de su esposo, Paul Flores, quien en vida anhelaba llevar su música al mundo entero.

