HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
No habrá paro de transportistas este 7 de octubre
No habrá paro de transportistas este 7 de octubre     No habrá paro de transportistas este 7 de octubre     No habrá paro de transportistas este 7 de octubre     
Espectáculos

Magaly se solidariza con transportistas y lanza duro mensaje al Gobierno: “Los peruanos no merecemos vivir con miedo”

La "urraca" sorprendió al pronunciarse sobre el paro de transportistas y la ola de violencia que atraviesa el Perú. Además, alzó su voz para exigir seguridad y dejó un contundente mensaje al Gobierno.

La conductora se pronunció sobre la situación de violencia que atraviesa el país. Foto: Composición LR
La conductora se pronunció sobre la situación de violencia que atraviesa el país. Foto: Composición LR

Durante el inicio de su programa, Magaly Medina sorprendió al dedicar unos minutos para hablar sobre el paro de transportistas que se realizó este lunes 6 de octubre en la capital, una medida que surgió como respuesta a la ola de violencia que golpea a conductores y trabajadores del sector. La “urraca” mostró su solidaridad con el gremio y no dudó en cuestionar la falta de acción de las autoridades.

Fiel a su estilo, la conductora de espectáculos hizo una pausa en los temas de farándula para pronunciarse sobre la situación actual, asegurando que los peruanos no pueden seguir viviendo con temor.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

lr.pe

Magaly respalda el reclamo de los transportistas

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, Medina dedicó unas palabras que reflejó el sentir de miles de peruanos que a diario salen a trabajar a las calles sin saber si volverán sanos y salvos a casa. La conductora se mostró conmovida al recordar que la inseguridad también afecta a otros sectores, desde transportistas hasta pequeños comerciantes.

“Los peruanos no merecemos vivir con miedo, ni trabajar con miedo. Merecemos mejores autoridades y un gobierno no débil que no deje la inseguridad ciudadana en manos de delincuentes”, expresó indignada.

PUEDES VER Magaly Medina indignada tras amenazas de congresista Kira Alcarraz hacia periodista: "Es bien grave lo que dice"

lr.pe

Magaly también señaló que la protesta de los transportistas es un llamado de cansancio de un país que no se siente protegido. Según comentó, la movilización es una acción que tomaron ante la falta de respuesta de las autoridades.

“Los transportistas han tomado esta decisión de salir y marchar por las calles y ser escuchados cuando todo el país quiere ser escuchado. Es el único gremio que ha tomado esta decisión en sus manos, que creo que muchos peruanos queremos tomar”, afirmó.

No se guarda nada y arremete contra Dina Boluarte

En esa misma línea, Magaly cuestionó duramente el accionar del Gobierno, específicamente las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien pidió mantener la calma y no hacer caso a las amenazas extorsivas. Para la popular “urraca”, la respuesta de la mandataria demuestra que está totalmente desconectada con la realidad que viven miles de peruanos.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“No puede ser que haya un jefe de gobierno que diga que, ante este caos que vivimos, no debemos contestar los WhatsApp amenazadores. Eso es de chiste. Un gobierno que deja la seguridad ciudadana a libre albedrío más bien alienta la violencia”, agregó.

Notas relacionadas
Magaly Medina expone confesión de agresión de Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez: "Salió volando"

Magaly Medina expone confesión de agresión de Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez: "Salió volando"

LEER MÁS
Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

LEER MÁS
Reimond Manco impacta al revelar decisión de su hija de querer estudiar exigente carrera militar: "Le gusta mucho"

Reimond Manco impacta al revelar decisión de su hija de querer estudiar exigente carrera militar: "Le gusta mucho"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcelo Tinelli revela la razón detrás de su inesperada y breve ruptura con Milett Figueroa: “No tenía nada que ver con lo personal”

Marcelo Tinelli revela la razón detrás de su inesperada y breve ruptura con Milett Figueroa: “No tenía nada que ver con lo personal”

LEER MÁS
María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

LEER MÁS
Nicola Porcella causa polémica al expresar su 'rechazo' por haber nacido en Perú: “Eso me va a costar”

Nicola Porcella causa polémica al expresar su 'rechazo' por haber nacido en Perú: “Eso me va a costar”

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Voleibolista peruana Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco que conquistó su corazón: "A tu lado"

Voleibolista peruana Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco que conquistó su corazón: "A tu lado"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani expone la cifra que César Vega quiere darle a su hija como pensión: “Vamos a ir a juicio”

Suheyn Cipriani expone la cifra que César Vega quiere darle a su hija como pensión: “Vamos a ir a juicio”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Espectáculos

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025