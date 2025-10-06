La conductora se pronunció sobre la situación de violencia que atraviesa el país. Foto: Composición LR

La conductora se pronunció sobre la situación de violencia que atraviesa el país. Foto: Composición LR

Durante el inicio de su programa, Magaly Medina sorprendió al dedicar unos minutos para hablar sobre el paro de transportistas que se realizó este lunes 6 de octubre en la capital, una medida que surgió como respuesta a la ola de violencia que golpea a conductores y trabajadores del sector. La “urraca” mostró su solidaridad con el gremio y no dudó en cuestionar la falta de acción de las autoridades.

Fiel a su estilo, la conductora de espectáculos hizo una pausa en los temas de farándula para pronunciarse sobre la situación actual, asegurando que los peruanos no pueden seguir viviendo con temor.

Magaly respalda el reclamo de los transportistas

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, Medina dedicó unas palabras que reflejó el sentir de miles de peruanos que a diario salen a trabajar a las calles sin saber si volverán sanos y salvos a casa. La conductora se mostró conmovida al recordar que la inseguridad también afecta a otros sectores, desde transportistas hasta pequeños comerciantes.

“Los peruanos no merecemos vivir con miedo, ni trabajar con miedo. Merecemos mejores autoridades y un gobierno no débil que no deje la inseguridad ciudadana en manos de delincuentes”, expresó indignada.

Magaly también señaló que la protesta de los transportistas es un llamado de cansancio de un país que no se siente protegido. Según comentó, la movilización es una acción que tomaron ante la falta de respuesta de las autoridades.

“Los transportistas han tomado esta decisión de salir y marchar por las calles y ser escuchados cuando todo el país quiere ser escuchado. Es el único gremio que ha tomado esta decisión en sus manos, que creo que muchos peruanos queremos tomar”, afirmó.

No se guarda nada y arremete contra Dina Boluarte

En esa misma línea, Magaly cuestionó duramente el accionar del Gobierno, específicamente las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien pidió mantener la calma y no hacer caso a las amenazas extorsivas. Para la popular “urraca”, la respuesta de la mandataria demuestra que está totalmente desconectada con la realidad que viven miles de peruanos.

“No puede ser que haya un jefe de gobierno que diga que, ante este caos que vivimos, no debemos contestar los WhatsApp amenazadores. Eso es de chiste. Un gobierno que deja la seguridad ciudadana a libre albedrío más bien alienta la violencia”, agregó.