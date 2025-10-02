HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso
EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso     EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso     EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso     
Espectáculos

Sabrina Rojas, conductora argentina vinculada a Marcelo Tinelli, sorprende al elogiar a Milett Figueroa: "Es bellísima"

En plena transmisión en vivo con Marcelo Tinelli, Sabrina Rojas no escatimó en halagos hacia Milett Figueroa, tras haber sido señalada como "tercera en discordia" en la relación de la pareja.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siguen juntos, y Sabrina Rojas continúa siendo compañera del conductor en su podcast.
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siguen juntos, y Sabrina Rojas continúa siendo compañera del conductor en su podcast. | Foto: composición LR/Carnaval Stream/Instagram/Gente

Sabrina Rojas dejó de lado los rumores que la vinculan sentimentalmente a Marcelo Tinelli y, lejos de alimentar especulaciones, elogió abiertamente a Milett Figueroa. Durante la transmisión en vivo del programa 'Estamos de paso', donde participa como panelista, la actriz argentina sorprendió al dedicarle palabras de admiración a la modelo peruana, quien recientemente acaparó miradas en los Premios Martín Fierro 2025.

"Es bellísima", expresó Rojas frente al propio Tinelli, quien no tardó en respaldar el comentario con orgullo. "Es una diosa", afirmó el conductor, dejando en claro su entusiasmo por la presencia de su pareja, con quien estaría llegando a Perú en octubre junto a sus hijas para grabar la segunda temporada de su reality, de acuerdo con la madre de la actriz, doña Martha.

TE RECOMENDAMOS

🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Milett Figueroa y los Tinelli vienen al Perú para grabar reality de Prime Video: fecha exacta de su llegada, según doña Martha

lr.pe

Sabrina Rojas sorprende al elogiar a Milett Figueroa en frente de Marcelo Tinelli

Todo ocurrió el 1 de octubre, durante la transmisión en vivo del nuevo programa de Marcelo Tinelli, 'Estamos de paso'. En uno de los segmentos, el conductor y sus panelistas comenzaron a calificar la imagen de diversas figuras que asistieron a los Premios Martín Fierro 2025. En medio de la dinámica, Tinelli interrumpió con una afirmación que dejó a todos en silencio: "Para mí, la más diosa es Milett", dijo, refiriéndose a su pareja. Al notar que no aparecía en el recuento, lanzó una pregunta sin filtro: "No la ponen a Milett. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Milett?".

Ante esa reacción, la producción proyectó imágenes de la modelo peruana en pantalla, provocando una ola de comentarios entre los presentes. La más efusiva fue Sabrina Rojas, quien, pese a haber sido señalada recientemente como posible causa de una supuesta ruptura entre Tinelli y Milett, no dudó en elogiarla. "Qué hermosa. Hollywood. Es bellísima. Aparte su altura, su porte, su caminar, su cara, su pelo. Está muy hermosa", expresó en vivo, mientras Tinelli asentía con orgullo.

PUEDES VER: Marcelo Tinelli revela la razón detrás de su inesperada y breve ruptura con Milett Figueroa: “No tenía nada que ver con lo personal”

lr.pe

¿Por qué Sabrina Rojas fue vinculada a Marcelo Tinelli?

La vinculación entre Sabrina Rojas y Marcelo Tinelli se encendió el anuncio de separación hecho por el conductor argentino en plena transmisión en vivo. En medio de ese revuelo, el periodista Agus Rey señaló a Rojas como posible "tercera en discordia", encendiendo los rumores de que Tinelli terminó con Millet Figueroa debido a otra mujer.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Sin embargo, la propia Milett desmintió la ruptura, lo que llevó a Tinelli a retractarse públicamente y admitir que se había precipitado al comunicarlo tras una discusión con la modelo peruana.

Notas relacionadas
Milett Figueroa y los Tinelli vienen al Perú para grabar reality de Prime Video: fecha exacta de su llegada, según doña Martha

Milett Figueroa y los Tinelli vienen al Perú para grabar reality de Prime Video: fecha exacta de su llegada, según doña Martha

LEER MÁS
Presentadora argentina Yanina La Torre elogia look de Milett Figueroa en la última edición de los Martín Fierro: "Bastante acertadita"

Presentadora argentina Yanina La Torre elogia look de Milett Figueroa en la última edición de los Martín Fierro: "Bastante acertadita"

LEER MÁS
Doña Martita enfurece contra Edson Dávila por comentario sobre ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: "Tú haces show"

Doña Martita enfurece contra Edson Dávila por comentario sobre ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: "Tú haces show"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La palabra que Magaly registró en Indecopi: quien la use sin permiso será multado con S/772.500

La palabra que Magaly registró en Indecopi: quien la use sin permiso será multado con S/772.500

LEER MÁS
Tilsa Lozano enfurece contra Jackson Mora por regalarle camioneta que se habría apropiado de su examigo: "Que no me embarre"

Tilsa Lozano enfurece contra Jackson Mora por regalarle camioneta que se habría apropiado de su examigo: "Que no me embarre"

LEER MÁS
Magaly Medina comete infidencia en vivo y expone conversación entre Gustavo Salcedo y actor colombiano vinculado a Maju Mantilla: “Le pidió disculpas”

Magaly Medina comete infidencia en vivo y expone conversación entre Gustavo Salcedo y actor colombiano vinculado a Maju Mantilla: “Le pidió disculpas”

LEER MÁS
Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

LEER MÁS
Hija de Cindy Marino supera riguroso examen y su madre revela la empresa dónde trabajará: “Tantas noches estudiando”

Hija de Cindy Marino supera riguroso examen y su madre revela la empresa dónde trabajará: “Tantas noches estudiando”

LEER MÁS
¡Orgullo peruano! Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, gana importante concurso de canto lírico en Europa

¡Orgullo peruano! Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, gana importante concurso de canto lírico en Europa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Espectáculos

Pamela López exige que Christian Cueva pague la deuda con su madre tras revelarse que Emelec le habría prestado $80.000: "Necesita que le paguen"

Óscar Junior revela que no cierra posibilidad de volver a salir con streamer Zully en el futuro: "Nunca me niego nada"

Camucha Negrete (1945-2025): sex symbol e ícono cultural

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025