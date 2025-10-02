Sabrina Rojas dejó de lado los rumores que la vinculan sentimentalmente a Marcelo Tinelli y, lejos de alimentar especulaciones, elogió abiertamente a Milett Figueroa. Durante la transmisión en vivo del programa 'Estamos de paso', donde participa como panelista, la actriz argentina sorprendió al dedicarle palabras de admiración a la modelo peruana, quien recientemente acaparó miradas en los Premios Martín Fierro 2025.

"Es bellísima", expresó Rojas frente al propio Tinelli, quien no tardó en respaldar el comentario con orgullo. "Es una diosa", afirmó el conductor, dejando en claro su entusiasmo por la presencia de su pareja, con quien estaría llegando a Perú en octubre junto a sus hijas para grabar la segunda temporada de su reality, de acuerdo con la madre de la actriz, doña Martha.

Sabrina Rojas sorprende al elogiar a Milett Figueroa en frente de Marcelo Tinelli

Todo ocurrió el 1 de octubre, durante la transmisión en vivo del nuevo programa de Marcelo Tinelli, 'Estamos de paso'. En uno de los segmentos, el conductor y sus panelistas comenzaron a calificar la imagen de diversas figuras que asistieron a los Premios Martín Fierro 2025. En medio de la dinámica, Tinelli interrumpió con una afirmación que dejó a todos en silencio: "Para mí, la más diosa es Milett", dijo, refiriéndose a su pareja. Al notar que no aparecía en el recuento, lanzó una pregunta sin filtro: "No la ponen a Milett. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Milett?".

Ante esa reacción, la producción proyectó imágenes de la modelo peruana en pantalla, provocando una ola de comentarios entre los presentes. La más efusiva fue Sabrina Rojas, quien, pese a haber sido señalada recientemente como posible causa de una supuesta ruptura entre Tinelli y Milett, no dudó en elogiarla. "Qué hermosa. Hollywood. Es bellísima. Aparte su altura, su porte, su caminar, su cara, su pelo. Está muy hermosa", expresó en vivo, mientras Tinelli asentía con orgullo.

¿Por qué Sabrina Rojas fue vinculada a Marcelo Tinelli?

La vinculación entre Sabrina Rojas y Marcelo Tinelli se encendió el anuncio de separación hecho por el conductor argentino en plena transmisión en vivo. En medio de ese revuelo, el periodista Agus Rey señaló a Rojas como posible "tercera en discordia", encendiendo los rumores de que Tinelli terminó con Millet Figueroa debido a otra mujer.

Sin embargo, la propia Milett desmintió la ruptura, lo que llevó a Tinelli a retractarse públicamente y admitir que se había precipitado al comunicarlo tras una discusión con la modelo peruana.