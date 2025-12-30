Silvana Plasencia, hermana de la cantante de salsa Yahaira Plasencia, denunció a través de redes sociales que viene recibiendo amenazas contra su integridad luego de hacer públicas una serie de conversaciones de WhatsApp que mantuvo con Maryto, su expareja, pese a que actualmente el artista mantiene una relación formal con otra persona.

Mediante su cuenta personal de Tiktok, la hermana menor de Yahaira Plasencia expuso los mensajes que Maryto - con quien mantuvo una relación sentimental en el 2023 - le habría enviado, proponiéndole verse en persona e incluso asegurándole que llegarían al altar. Según mostró Silvana, el cantante de salsa se mostró insistente, a pesar de que mantiene una relación con Ángela Alor.

Silvana Plasencia denuncia amenazas

Posteriormente, Silvana Plasencia reveló viene siendo víctima de amenazas a través de su número personal de WhatsApp. En las capturas difundidas, se observa cómo es intimidada con mensajes violentos en los que le exigen no publicar nada durante las celebraciones de Año Nuevo, advirtiéndole que, de no hacerlo, su integridad física podría verse afectada.

“Sube hue* *en Año Nuevo nomás, te destruimos c**. Pe** payasa, te van a rayar la cara y a tu hermana le tirarán ca** en el escenario”, se lee en uno de los mensajes que decidió hacer públicos. Tras ello, Silvana aseguró que ya habría logrado identificar a las personas responsables de las amenazas.

Amenazas a la hermana de Yahaira Plasencia

Hermana de Yahaira Plasencia se pronuncia tras amenazas

Luego del intimidante episodio, Silvana Plasencia publicó un comunicado en el que responsabiliza directamente a los autores de los mensajes. “Si a mi familia o a mí nos pasa algo, ustedes ya saben quiénes son los únicos responsables. No pararé hasta llegar al final y saber quién es”, escribió.

Por último, agregó: "Dejo pruebas por si me pasa algo. Gracias a Dios paro con seguridad, pero eso no quita que me libre de algo”, subrayó.