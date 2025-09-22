A pesar de que ‘Esta Noche’ se encuentra en su etapa final, el programa liderado por la Chola Chabuca en América TV continúa siendo el favorito del público. El pasado sábado 20 de septiembre, la audiencia no se decepcionó.

Las contundentes declaraciones de Janet Barboza durante su entrevista con Ernesto Pimentel, en las que criticó a Magaly Medina y contó detalles de su niñez como la relación con su hija, contribuyeron a que el programa alcanzara el mayor número de televidentes de su horario nocturno.

‘Esta Noche’, que se transmite los sábados de 22:00 a 23:30 horas, logró un notable rating de 10 puntos, superando a ‘Yo Soy’, de Latina, que emite de 21:00 a 23:00 horas y alcanzó 7 puntos. Cabe recordar que el programa más visto de ese día, fue 'El reventonazo de la Chola' que alcanzó 10.9 de rating.

¿Qué paso en la última edición de ‘Esta noche’?

‘Esta noche’ tuvo como invitada a Janet Barboza, conductora de ‘América hoy’. Las revelaciones hechas por la popular ‘rulitos’ caló profundamente en los televidentes la noche del 20 de septiembre.

La exbailarina no solo compartió que ha recibido un total de diez cartas notariales a lo largo de su carrera en televisión, sino que también defendió sus intervenciones estéticas, asegurando que se trata únicamente de ‘retoquitos’. También recordó su niñez en Cajamarca y cómo es la relación con su única hija, Antonella Huárac.

'Esta noche' sale del aire de América TV

Ernesto Pimentel, creador de la Chola Chabuca, sorprendió al anunciar que su programa de entrevistas ‘Esta noche’ ya no se emitirá y agradeció al público por llevarlo al primer lugar del rating nocturno de los sábados.

“Estoy agradecido y conmovido por estar incluido en el AméMuseo, llevo 17 años ininterrumpidos en América y el público siempre ha sido generoso dándome su compañía”, contó a Trome la carismática presentadora.