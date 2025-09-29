HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Madre de Edison Flores rompe en llanto al recordar ruptura de su hijo con Ana Siucho: "Lo veía mal (...) no veía a mis nietas"

Alicia Peralta, madre de Edison Flores, compartió entre lágrimas cómo vivió la separación del futbolista con Ana Siucho y el impacto emocional que tuvo en su hijo y en la relación con sus nietas.

Edison Flores anunció el fin de su relación con Ana Siucho en junio de 2025. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Edison Flores anunció el fin de su relación con Ana Siucho en junio de 2025. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

En una emotiva entrevista para el programa digital Denganche, Alicia Peralta, madre de Edison Flores, se pronunció por primera vez sobre la separación de su hijo con Ana Siucho. Visiblemente conmovida, reveló cómo este episodio marcó profundamente al futbolista y afectó el vínculo familiar, especialmente con sus nietas, quienes viven fuera del país y las dejó ver por algún tiempo.

La entrevista, conducida por los exfutbolistas Diego Penny y José Carvallo, fue la primera ocasión en la que la madre del mediocampista de Universitario de Deportes abordó públicamente la vida sentimental de su hijo. En sus declaraciones, dejó en evidencia no solo el dolor que enfrentó Edison Flores tras la ruptura, sino también cómo ella vivió la distancia con sus nietas, a quienes no podía ver durante ese periodo.

PUEDES VER: Magaly Medina se burla de Edison Flores y su mensaje tras divorcio de Ana Siucho: '¿Este hombre no se sentía libre?'

lr.pe

Alicia Peralta habla de la separación de Edison Flores y Ana Siucho

El anuncio de la separación entre Edison Flores y Ana Siucho fue confirmado por el propio futbolista en junio de 2024, aunque el distanciamiento ya se había producido varios meses antes. En la conversación con 'Denganche', Alicia Peralta recordó que vivió esa etapa junto a su hijo, intentando brindarle apoyo emocional mientras él enfrentaba una situación personal complicada.

“Yo traté de estar más cerca de él, inclusive iba sola a todos los partidos y me quedaba hasta el último y nos íbamos juntos. Pasó un momento difícil... yo lo veía mal, pero son cosas que ya están pasando”, confesó la madre de Edison Flores, visiblemente afectada. Su testimonio reflejó no solo la preocupación por el bienestar del jugador, sino también el esfuerzo por acompañarlo en una de las etapas más complejas de su vida personal.

Edison Flores, conocido tanto por su desempeño en la selección peruana como en Universitario de Deportes, había mantenido una relación de varios años con Ana Siucho, con quien se casó en diciembre de 2019. La pareja se convirtió en una de las más mediáticas del fútbol nacional, y la noticia de su separación generó múltiples reacciones en redes sociales y medios locales.

PUEDES VER: Ana Siucho reaparece tras semanas de su ruptura con Edison Flores y publica sentido mensaje: 'Sé feliz'

lr.pe

El alejamiento de sus nietas también afectó a Alicia Peralta

Además del impacto emocional que la ruptura generó en Edison Flores, su madre también reveló cómo esta situación afectó directamente su relación con sus nietas. Las hijas del futbolista viven en Estados Unidos junto a Ana Siucho, lo que dificultó durante un tiempo el contacto familiar.

“Ahora después de mucho tiempo he visto a mis nietas, han ido a visitarme a mi casa, hemos estado con ellas, hemos salido, la hemos pasado muy bonito estos últimos tiempos”, relató Alicia Peralta durante la entrevista. Aseguró que el distanciamiento fue especialmente doloroso, ya que ellas son sus únicas nietas y, por meses, no pudo compartir con ellas momentos importantes.

La madre de Edison Flores también contó que, gracias a las videollamadas y visitas recientes, ha podido retomar el contacto con las niñas. “No veía a mis nietas, ahora sí las veo, hago videollamadas y me siento feliz de ver a mis nietas”, agregó con emoción.

Pese a los momentos difíciles, Alicia Peralta expresó optimismo sobre el futuro de su hijo. “Siempre pido a Dios que esto esté mejor, que él esté bien, que salga adelante. Pasan cosas difíciles, pero se va a solucionar poco a poco. Estamos encaminados en lo mejor, para él y sus hijas”, concluyó.

