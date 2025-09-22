HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Roxana Molina tilda de “cizañosa” y “boca suelta” a Rosángela Espinoza y le recuerda su foto con Christian Cueva

La influencer no se quedó callada y arremetió contra la modelo luego de que dejara entrever un supuesto romance entre Onelia Molina y Patricio Parodi

Roxana Molina tilda de “boca suelta” a Rosángela Espinoza y le recuerda su foto con Cueva. Foto: Composición LR
Roxana Molina tilda de “boca suelta” a Rosángela Espinoza y le recuerda su foto con Cueva. Foto: Composición LR

¡No se guardó nada! Roxana Molina lanzó un explosivo descargo contra Rosángela Espinoza luego de que insinuara un supuesto romance entre Onelia Molina y Patricio Parodi. En medio de su furia, le recordó sobre la filtración de una foto entre ella y Christian Cueva.

La influencer no dudó en responder a las declaraciones de la popular “Rous” y, frente a las cámaras de su programa streaming, se tomó unos minutos para defender a su amiga. Fiel a su estilo, Roxana dejó en claro que no permitirá que se cuestione a sus compañeros.

Roxana Molina se va con todo contra Rosángela Espinoza

En una de las últimas emisiones del pódcast Doble Sentido, Roxana Molina se refirió a los comentarios de la chica reality y arremetió luego de que esta dejara entrever un supuesto romance entre Patricio y Onelia, pese a que la joven mantiene una relación sentimental con Mario Irivarren.

“Tú eres cizañosa al decir que los amigos no se besan en la boca. ¿Qué quieres dar a entender con eso? Porque sabes bien que Onelia está en una relación con Mario Irivarren... eres una boca suelta. Mi reina, ubícate un poquito. Si no aprendes a respetar, te lo voy a tener que enseñar yo”, sentenció.

Le recuerda polémica con Christian Cueva

Aunque parecía que sus dardos quedaban ahí, Roxana Molina decidió revivir uno de los momentos más polémicos que mantuvo a la modelo en el ojo público. La conductora le recordó a Rosángela la foto en la que aparece junto a Christian Cueva en una cama.

“El respeto se gana y, si vas a hablar de respeto en tu vida, se te ha olvidado un paréntesis en tu pasado. ¿Recuerdas esa foto? (con Christian Cueva), no sé de qué respeto me hablas”, comentó.

Rosángela Espinoza junto a Christian Cueva

Rosángela Espinoza junto a Christian Cueva

Como se recuerda, la filtración de dicha imagen se dio en medio de la crisis matrimonial que atravesaba el ‘Aladino’ con Pamela López.

Desmiente invitación a Doble Sentido

Finalmente, la creadora de contenido también desmintió en vivo a Rous, quien aseguró haber sido invitada a Doble Sentido. Molina fue tajante al señalar que eso nunca ocurrió, además de recalcar sus seguidores y contenido no son relevantes en su programa.

“Dice que la hemos invitado al podcast, pero ¿quién te ha invitado a ti, mi reina? (…) Puedes tener cuatro millones de seguidores en Instagram, pero tus estadísticas apenas llegan a 200 comentarios, y no nos sirves con ese contenido aquí”, arremetió, mientras Onelia y Patricio reaccionaban entre risas.

