Farid Ode vuelve al centro de la atención mediática luego de brindar explosivas declaraciones sobre su hija Gamille Ode y la tensa relación familiar que mantiene con su expareja Mariella Zanetti. En una entrevista concedida al diario Trome, el empresario aseguró que la joven tomó la decisión de irse a vivir sola luego de un altercado protagonizado con Javier Blondet, actual esposo de la actriz.

El incidente, registrado en video y difundido en programas de espectáculos en junio de 2025, desató una ola de críticas y opiniones divididas. En medio de este escándalo familiar, Farid Ode dejó en claro que su prioridad es mantener un vínculo directo y saludable con su hija, alejado de cualquier conflicto con Zanetti. “Mi hija ya se independizó, vive sola y es una profesional”, declaró con firmeza.

Hija de Farid Ode se fue de la casa de Mariella Zanetti

El conflicto estalló públicamente cuando Gamille Ode, hija de Farid Ode y Mariella Zanetti, afirmó sentirse maltratada por la nueva pareja de su madre. Estas declaraciones provocaron una discusión en plena vía pública entre Ode y Javier Blondet, la cual fue captada por las cámaras y difundida ampliamente en medios locales, generando un intenso debate en redes sociales.

Tras el escándalo, el empresario decidió cortar toda comunicación con Zanetti. “Después de todo lo que pasó, prefiero solo tener comunicación con mi hija”, declaró, revelando que la relación entre ambos padres está completamente rota. La hija de Mariella Zanetti, por su parte, habría optado por tomar distancia del entorno familiar para centrarse en su vida profesional.

Mariella Zanetti afectada por críticas a su rol de madre

Mariella Zanetti se quebró durante una reciente entrevista en el programa ‘Habla Chino’, conducido por Aldo Miyashiro, al referirse a los señalamientos que la acusan de ser una “mala madre”. Visiblemente afectada, la actriz aseguró que los ataques recibidos le han causado un profundo daño emocional, especialmente por el esfuerzo que ha dedicado a la crianza de su hija mayor.

“Si esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí, y ella lo sabe”, manifestó Zanetti, haciendo hincapié en que ha sido una madre entregada. Según la comediante, lo más doloroso fue escuchar que se pusiera en duda su entrega como madre. “Lo que me deprimió, lo que sentí que era prácticamente injusto y me dolió en el alma, por todos los sacrificios y todo el trabajo que me ha costado, ha sido que me digan mala madre”, expresó con la voz entrecortada.