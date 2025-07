Mariella Zanetti reveló todos sus secretos en 'El valor de la verdad' y confesó que su pareja Farid Ode era un hombre mujeriego y que le gustaba que le dijeran "mantenido". Beto Ortiz hizo la pregunta a la exvedette sobre su anterior relación en el famoso programa, donde no solo mencionó el pasado fiestero del padre de su hija, sino que también, en su momento, luchó por su relación.

La exvedette se sentó en el sillón rojo y contestó la cuarta pregunta "¿Te gustaba que le dijeran mantenido a Farid?", su respuesta afirmativa le hizo seguir avanzando en el programa y llegar a contestar la última interrogante que le hizo ganar S/20 mil.

Mariella Zanetti confesó que disfrutaba que le dijeran "mantenido" a Farid Ode

Durante la cuarta pregunta del formato conducido por Beto Ortiz, se le preguntó si sentía satisfacción cuando Farid era etiquetado como “mantenido”. Zanetti fue clara y directa: “Lo disfrutaba, ¿por qué no? Si él me hacía la vida imposible también”. Aclaró que su agrado no estaba vinculado a mantenerlo económicamente, sino al hecho de que ese apodo se consolidara públicamente: “No me gustaba mantenerlo, me gustaba que le digan. Después de que terminó conmigo, que lo molesten todo. Que la gente sepa”.

Zanetti también detalló que la ruptura fue producto de múltiples factores, no solo la cuestión económica. Denunció que Ode mostró una actitud poco comprometida: no asumía responsabilidades, prefería las fiestas, engañaba y no se esforzaba por mejorar.

Aunque admitió que luchar por su matrimonio fue difícil, reconoció que finalmente supo que debía dejarlo, pese a haber estado enamorada.

Farid le responde a Mariella Zanetti

La reacción del empresario no se hizo esperar. Farid Ode calificó de “ridiculez” que Zanetti hable de su relación después de más de una década de divorciados, y cuestionó los motivos de su aparición televisiva, sugiriendo que sería una estrategia para conseguir ingresos