HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Mariella Zanetti responde con todo tras ser llamada ‘mala madre’ y lanza mensaje: "Esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí"

La actriz peruana Mariella Zanetti recordó la pelea de su esposo con Farid Ode y confesó que se llegó a deprimir a raíz de los comentarios donde la tildaban de "mala madre". "Era injusto", reveló.

Mariella Zanetti defendió su rol como madre. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/Willax
Mariella Zanetti defendió su rol como madre. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/Willax

A través de una reveladora entrevista en el programa 'Habla Chino', la actriz cómico Mariella Zanetti se pronunció con contundencia luego de recibir duras críticas respecto a su papel como madre. La también exvedette aseguró que los señalamientos de que es una "mala madre", luego de la pelea que tuvo su actual esposo con su expareja, Farid Ode, no solo son injustos, sino que representaron un golpe emocional que la afectó profundamente. "Me deprimió", aseguró en 'Habla Chino'.

La artista, visiblemente conmovida, destacó los múltiples sacrificios que ha realizado desde que asumió la crianza de su hija mayor, hoy de 22 años, fruto de su relación con Ode. Zanetti enfatizó que su hija ha crecido con una formación ejemplar gracias a su esfuerzo como madre soltera, sin apoyo doméstico y con una carrera artística que jamás le impidió priorizar el bienestar de su primogénita.

TE RECOMENDAMOS

✨🔮 ¿Es posible REJUVENECER con ENERGÍA? FACELIFT y BARRAS ACCESS con DANIELLA SILES | AstroMood

PUEDES VER: Mariella Zanetti confronta a Tilsa Lozano por cuestionar la respuesta de las autoridades en caso de Korina Rivadeneira: 'Es un acto justo'

lr.pe

Mariella Zanetti se deprimió tras ser tildada de "mala madre"

Durante la entrevista en el programa de Willax, la también comediante relató el impacto emocional que tuvo escuchar ese calificativo hacia su maternidad. “Lo que me deprimió, lo que sentí que era prácticamente injusto y me dolió en el alma, por todos los sacrificios y todo el trabajo que me ha costado, ha sido que me digan mala madre”, confesó visiblemente afectada.

Mariella Zanetti, quien ha formado parte de la televisión y el circo nacional por años, reiteró que su hija ha recibido no solo el respaldo económico necesario, sino también una sólida educación y principios. “Esa niña ha ido a un buen colegio, a una buena universidad, ha tenido los mejores valores, los mejores ejemplos. La he cuidado con mi vida”, agregó.

PUEDES VER: Mariella Zanetti afirma que Carlos Álvarez la despidió por negarse a asistir a fiesta de Toledo: 'Al día siguiente ya nada era igual'

lr.pe

Una madre exigente y presente: así describe Mariella Zanetti su rol con su hija

Lejos de eludir responsabilidades, Mariella Zanetti reconoció que ha sido una madre estricta con su hija. Según dijo, esa actitud firme pudo haber generado diferencias durante la adolescencia, pero siempre estuvo motivada por el deseo de protegerla. “He sido una mamá extrema porque, obviamente, al ser madre soltera he tenido que preocuparme de que a ella no le pase nada malo”, expresó.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La actriz de 49 años recordó episodios en los que trabajaba en el circo y cargaba a su hija sin tener a alguien que la ayudara. “No tenía una nana o alguien que me apoye a mi lado”, sostuvo, dejando en evidencia las condiciones en las que tuvo que balancear su vida artística y la maternidad. “Imagínate lo que es eso y que me digan a mí 'mala madre'. Si esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí y ella lo sabe”, enfatizó con firmeza.

Notas relacionadas
Mariella Zanetti cuenta que fue testigo de las agresiones de Leonard León a Karla Tarazona: "Hay videos"

Mariella Zanetti cuenta que fue testigo de las agresiones de Leonard León a Karla Tarazona: "Hay videos"

LEER MÁS
Mariella Zanetti revela en el ‘EVLV' que Óscar D’León invitó a ella y a Tula Rodríguez a su hotel en 2002: "Nos mandaron a llamar"

Mariella Zanetti revela en el ‘EVLV' que Óscar D’León invitó a ella y a Tula Rodríguez a su hotel en 2002: "Nos mandaron a llamar"

LEER MÁS
Mariella Zanetti afirma que Carlos Álvarez la despidió por negarse a asistir a fiesta de Toledo: "Al día siguiente ya nada era igual"

Mariella Zanetti afirma que Carlos Álvarez la despidió por negarse a asistir a fiesta de Toledo: "Al día siguiente ya nada era igual"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: "Son referenciales"

Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: "Son referenciales"

LEER MÁS
Miss Ecuador presume chocolate de su país en Miss Grand International 2025, pero peruana Flavia López la interrumpe y afirma: "El cacao es peruano"

Miss Ecuador presume chocolate de su país en Miss Grand International 2025, pero peruana Flavia López la interrumpe y afirma: "El cacao es peruano"

LEER MÁS
Hija de Cindy Marino supera riguroso examen y su madre revela la empresa dónde trabajará: “Tantas noches estudiando”

Hija de Cindy Marino supera riguroso examen y su madre revela la empresa dónde trabajará: “Tantas noches estudiando”

LEER MÁS
Sheyla Rojas causa alarma al revelar que estuvo grave en hospital y se quiebra al contar qué le paso: “Era una cosa inexplicable”

Sheyla Rojas causa alarma al revelar que estuvo grave en hospital y se quiebra al contar qué le paso: “Era una cosa inexplicable”

LEER MÁS
Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

LEER MÁS
Doris Fundichely publica foto inédita de su embarazo y su pareja bromea: “Los quintillizos van a cumplir 2 años”

Doris Fundichely publica foto inédita de su embarazo y su pareja bromea: “Los quintillizos van a cumplir 2 años”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Espectáculos

Pamela López exige que Christian Cueva pague la deuda con su madre tras revelarse que Emelec le habría prestado $80.000: "Necesita que le paguen"

Óscar Junior revela que no cierra posibilidad de volver a salir con streamer Zully en el futuro: "Nunca me niego nada"

Camucha Negrete (1945-2025): sex symbol e ícono cultural

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025