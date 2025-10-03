A través de una reveladora entrevista en el programa 'Habla Chino', la actriz cómico Mariella Zanetti se pronunció con contundencia luego de recibir duras críticas respecto a su papel como madre. La también exvedette aseguró que los señalamientos de que es una "mala madre", luego de la pelea que tuvo su actual esposo con su expareja, Farid Ode, no solo son injustos, sino que representaron un golpe emocional que la afectó profundamente. "Me deprimió", aseguró en 'Habla Chino'.

La artista, visiblemente conmovida, destacó los múltiples sacrificios que ha realizado desde que asumió la crianza de su hija mayor, hoy de 22 años, fruto de su relación con Ode. Zanetti enfatizó que su hija ha crecido con una formación ejemplar gracias a su esfuerzo como madre soltera, sin apoyo doméstico y con una carrera artística que jamás le impidió priorizar el bienestar de su primogénita.

Mariella Zanetti se deprimió tras ser tildada de "mala madre"

Durante la entrevista en el programa de Willax, la también comediante relató el impacto emocional que tuvo escuchar ese calificativo hacia su maternidad. “Lo que me deprimió, lo que sentí que era prácticamente injusto y me dolió en el alma, por todos los sacrificios y todo el trabajo que me ha costado, ha sido que me digan mala madre”, confesó visiblemente afectada.

Mariella Zanetti, quien ha formado parte de la televisión y el circo nacional por años, reiteró que su hija ha recibido no solo el respaldo económico necesario, sino también una sólida educación y principios. “Esa niña ha ido a un buen colegio, a una buena universidad, ha tenido los mejores valores, los mejores ejemplos. La he cuidado con mi vida”, agregó.

Una madre exigente y presente: así describe Mariella Zanetti su rol con su hija

Lejos de eludir responsabilidades, Mariella Zanetti reconoció que ha sido una madre estricta con su hija. Según dijo, esa actitud firme pudo haber generado diferencias durante la adolescencia, pero siempre estuvo motivada por el deseo de protegerla. “He sido una mamá extrema porque, obviamente, al ser madre soltera he tenido que preocuparme de que a ella no le pase nada malo”, expresó.

La actriz de 49 años recordó episodios en los que trabajaba en el circo y cargaba a su hija sin tener a alguien que la ayudara. “No tenía una nana o alguien que me apoye a mi lado”, sostuvo, dejando en evidencia las condiciones en las que tuvo que balancear su vida artística y la maternidad. “Imagínate lo que es eso y que me digan a mí 'mala madre'. Si esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí y ella lo sabe”, enfatizó con firmeza.