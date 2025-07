La amistad entre Tula Rodríguez y Mariella Zanetti es bien conocida. Las dos fueron bailarinas y saltaron a la televisión como actrices en paralelo. El lazo entre ellas se mantiene hasta hoy, viéndose juntas en redes sociales cada vez que tienen la oportunidad. Asimismo, la ganadora del Gran Chef, fue consultada por si sentía envida de su amiga durante su última participación en 'El valor de la verdad', respondiendo que sí "porque bailaba mejor que yo”

Sin embargo, esta amistad con Tula Rodríguez tuvo un periodo de distanciamiento por varios años, debido a un desacuerdo entre ambas. La riña fue tal, que en una participación anterior de ‘El Valor de la Verdad’, Zanetti aseguró que su amiga no asistió a su boda con Farid Odé, en el año 2003. Sin embargo, esto no impidió que se reconciliaran y volvieran a ser cercanas.

¿Por qué se pelearon Mariella Zanetti y Tula Rodríguez?

Ambas coincidieron en una obra teatral de Juan Bojanich, donde empezó su amistad. Luego, las dos ficharían en el naciente programa de Jorge Benavides, donde su lazo se hizo más cercano. Sin embargo, esta se quebró durante el inicio del nuevo milenio, justo cuando Zanetti empezaba a salir con Farid Odé.

Al tener una hija en camino, Mariella optó por casarse con Farid. En su anterior participación en el programa de Beto, confesó que buscaba no repetir los problemas de una familia separada, ya que ella venía de una así. En su afán de buscar que su hija no pasara por lo mismo, contrajo matrimonio con el padre de Gamille, su primogénita.

En todo momento, Tula Rodríguez no estaba de acuerdo, según lo reveló la propia Mariella. “Me decía que no me case, que conviva y tenga mi hija... Todos me decían que no me case con él. Tula no fue a mi boda, no fue mi productor, mis amigos del programa, no fueron”, reveló en el famoso sillón rojo cuando se emitía por Latina Televisión.

La llegada de su primera hija motivó el matrimonio entre Mariella y Farid, aunque vino con problemas. Foto: Archivo

Tula y Mariella se reconciliaron.

Sin embargo, esta discusión se quedó en el pasado, cuando la relación de Zanetti con Odé finalmente terminó en el 2006. Desde entonces, ellas mantienen un vínculo cercano que se deja ver en redes sociales, cuando salen a comer o de compras. Incluso, Mariella apoyó a Tula públicamente cuando la última entró en una disputa legal con los hijos de Javier Carmona, su fallecido esposo.

Recientemente, Tula Rodríguez se ha mostrado más cercana con Pilar Arana, con quien producen el podcast ‘PituKoneras’, además de verse juntas en sus cuentas personales de TikTok e Instagram. Por su lado, Mariella Zanetti participó en la última edición de ‘El Gran Chef Famosos’, siendo la segunda eliminada del reality de cocina.