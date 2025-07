Farid Ode, expareja de Mariella Zanetti arremetió contra la actriz cómica luego de anunciar que se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. Ode no está nada contento luego que, a través del adelanto del programa, se le haga mención del tenso pasado que ambos tuvieron. Además, arremetió contra el actual esposo de Zanetti dejando entrever que no trabaja y seguro lo que ganará en 'EVDLV' será para mantenerlo.

El actual empresario, Farid Ode calificó de ridiculez que su exesposa y madre de su hija, Mariella Zanetti se siente a contar pasajes de la vida de ambos luego de muchísimos años. "Me parece una ridiculez que Mariella después de más de una década de divorciados, venga hablar de mí", comentó Farid Ode para el Trome.

Farid Ode arremete contra el esposo de Mariella Zanetti: "Seguramente no trabaja"

Farid Ode, tras calificar de "ridiculez" la próxima presentación de Mariella Zanetti en 'El valor de la verdad', también mencionó a la actual pareja de Zanetti, con quien tuvo una discusión por haber insultado a la hija que tiene con la actriz cómica. Sostuvo que no trabaja y sería un mantenido."Es una vergüenza o como seguramente su marido no trabaja, necesitará plata para seguir manteniéndolo. Por eso se presenta y no se da cuenta del daño que le hace a mi hija”, comentó.

Farid Ode desmiente que Mariella Zanetti le haya mantenido

Tras el adelanto de la promoción de 'El valor de la verdad' donde se sentará Mariella Zanetti. Su exesposo, Farid Ode desmiente que jamás ella lo ha mantenido. "Ella jamás me mantuvo. Que ella ganara más dinero que yo, en esa época, es otra cosa. Por Dios, yo siempre he trabajado", indicó para El Trome. Su respuesta se debe a una de las preguntas que responderá Zanetti este domingo 20 de julio.