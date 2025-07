Previo al estreno de la participación de Mariella Zanetti en 'El valor de la verdad', su expareja Farid Ode salió al frente para expresar su descontento. Como se recuerda, esta situación ocurre tras la polémica en la que el empresario protagonizó una pelea con Javier Blondet, actual pareja de la actriz, por presuntamente haber maltratado verbalmente a su hija Gamille.

En una entrevista con Trome, Farid Ode señaló que Mariella Zanetti no está considerando el daño que le puede hacer a su hija y reveló que rechazó participar en 'El valor de la verdad' por respeto al pedido de la joven, de 22 años. “Ni por toda la plata del mundo me sentaría a hablar mal de ella (Mariella). El mismo productor fue a mi cebichería a hablar conmigo, pero mi hija me pidió que no salga”, declaró el empresario.

Farid Ode explota en contra de Mariella Zanetti y su esposo

Farid Ode se mostró visiblemente molesto ante la posibilidad de que Mariella Zanetti se refiera a lo que vivieron en su antigua relación en ‘El valor de la verdad’. En declaraciones para Trome, el empresario no dudó en lanzar duras críticas tanto a la actriz como a su actual pareja. “Me parece una ridiculez que Mariella, después de más de una década de divorciados, venga a hablar de mí. Es una vergüenza. O como seguramente su marido no trabaja, necesitará plata para seguir manteniéndolo. Por eso se presenta y no se da cuenta del daño que le hace a mi hija”, señaló.

Además, Ode respondió al avance del programa en el que Mariella Zanetti sugiere que lo habría mantenido durante la relación. Él fue enfático en rechazar esa versión: “Ella jamás me mantuvo. Que ella ganara más dinero que yo, en esa época, es otra cosa. Por Dios, yo siempre he trabajado”, aseguró.

También lamentó que la buena relación que solían mostrar públicamente por el bienestar de su hija Gamille se haya deteriorado tras las recientes polémicas. “Lo raro es que sale a hablar cuando ella quedó mal, porque la gente vio sus declaraciones, defendió al marido y no sacó cara por su hija”, criticó duramente.

Farid Ode enfrentó a esposo de Mariella Zanettia tras presunto hostigamiento a su hija

El lunes 23 de junio, Farid Ode protagonizó un altercado con Javier Blondet, pareja de Mariella Zanetti, tras recibir una llamada de su hija Gamille denunciando un presunto hostigamiento. El enfrentamiento, ocurrido en Santiago de Surco, fue captado por vecinos y mostró a Ode agrediendo a Blondet y gritándole: “Si vuelves a insultar a mi hija, te mato”.

Según contó Farid Ode, su hija lo llamó llorando para contarle que su padrastro la había insultado y amenazado con perjudicarla en su trabajo. El empresario aseguró que este tipo de comportamientos se repiten desde hace años. “Ese tarado del marido de Mariella la para hostigando, faltándole el respeto a mi hija, gritándola, dañándola psicológicamente, amenazándola. Me colmó la paciencia y me fui a buscarlo a la casa”, declaró. También afirmó que Gamille ha soportado esta situación desde los 16 años, pero decidió hablar recién ahora.