Johanna San Miguel y Katia Palma sorprenden con cómica ‘pelea’ tras reencuentro en América TV: "Se acabó tu reinado"
Una escena entre Johanna San Miguel y Katia Palma causó revuelo en redes sociales, luego de que la conductora de ‘Esto es guerra’ 'echara a patadas' a la actriz durante su visita a América TV.
Johanna San Miguel y Katia Palma protagonizaron una divertida escena que causó sensación en redes sociales luego de su reencuentro en los estudios de América TV en Pachacámac. En un video se ve a la conductora de 'Esto es guerra' expulsando “a patadas” a la actriz del canal, mientras le grita con tono enérgico: “¡Se acabó tu reinado, fuera!”.
En la parodia también participa la actriz Andrea Luna, quien comparte roles con Johanna San Miguel en la obra teatral 'Corazón de Loba'. Sin embargo, la actuación de ambas artistas provocó la reacción de usuarios en redes sociales.
Johanna San Miguel y Katia Palma protagonizan 'pelea' en América TV
La grabación muestra a Johanna San Miguel ingresando al camerino de América TV en busca del dueño del canal, cuando se reencuentra con Katia Palma. Sin embargo, la actual conductora de 'Esto es guerra' reaccionó con “furia” y la echó de su camerino. “Por favor, solo quiero una oportunidad”, se le escucha decir a la actriz en tono de súplica antes de ser “echada a patadas” por su colega.
Lejos de tratarse de una pelea real, la escena es parte de un sketch humorístico que ambas protagonizan para promocionar la obra 'Corazón de Loba'. El video desató comentarios entre los fans, quienes celebraron el reencuentro del dúo cómico y su característico sentido del humor.
Johanna San Miguel impacta en obra de teatro 'Corazón de Loba'
La hilarante secuencia fue una estrategia para impulsar 'Corazón de Loba', comedia teatral que reúne por primera vez en escena a Ana Cecilia Natteri, Johanna San Miguel y Andrea Luna. La obra, que combina risas, emociones y guiños a las clásicas telenovelas, se presenta en el Teatro Peruano Japonés de Jesús María y se encuentra en su recta final de funciones.
El público ha destacado la química y el talento de sus protagonistas, quienes logran conectar con distintas generaciones a través de un humor fresco y una historia llena de enredos y sátira. Las entradas y promociones especiales están disponibles en Teleticket y en la boletería del teatro.
'Corazón de Loba'. Foto: difusión