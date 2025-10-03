HOYSuscripcion LR Focus

Johanna San Miguel causa indignación por comentarios despectivos hacia Tonino, integrante de 'Habla Good'

La actriz Johanna San Miguel generó rechazo en redes sociales luego de expresar comentarios negativos hacia el cuerpo de Tonino, integrante de 'Habla Good'.

Johanna San Miguel lanzó comentarios despectivos hacia Tonino en su visita al podcast de 'Good Time'.
Johanna San Miguel lanzó comentarios despectivos hacia Tonino en su visita al podcast de 'Good Time'. | Foto: composición LR/YouTube/Todo Good

Johanna San Miguel vuelve a colocarse en medio de la polémica tras lanzar comentarios despectivos hacia Anthony Alencastre, más conocido como Tonito. La actriz peruana, quien fue invitada en el último programa de 'Good Time', se refirió negativamente al cuerpo del integrante de 'Habla Good', luego de que Mario Irivarren le consultara a la expresentadora de 'Esto es Guerra' si grabaría una escena junto al influencer.

La respuesta de Johanna San Miguel causó polémica en redes sociales y en los integrantes del podcast 'Habla Good'. Curwen, compañero y amigo de Tonito, no dudó en pronunciarse y lanzar una crítica hacia la intérprete de 'Keka' y los conductores de streaming 'Habla Good', Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren.

PUEDES VER: Laura Spoya cuenta que yapeó S/500 por error y peruana se negó a devolverlo: "No es mi culpa, ya lo gasté"

lr.pe

Johanna San Miguel causa indignación en redes sociales por comentarios despectivos hacia Tonino

Luego de que la producción de 'Habla Good' le mostrara una foto de Tonino a Johanna San Miguel, la actriz lanzó comentarios negativos hacia el cuerpo del compañero de Curwen.

"¿Crees que yo (podría)? Yo tengo estómago. ¿Puedo ser sincera? Para empezar tiene tet*s, ya con eso me la secó totalmente. Tiene más tet*s que yo. Mil disculpas con la gente del programa, pero a mi me dijeron que sea yo (...) ¿Ese es Tonino o Todino?", se le escucha decir a la actriz.

PUEDES VER: Mario Irivarren explica por qué no corrigió a Johanna San Miguel tras comentarios despectivos a Tonino: "No se me disparó ninguna alarma"

lr.pe

Esto generó indignación entre los usuarios, quienes cuestionaron su comportamiento. Asimismo, muchos quedaron sorprendidos por la reacción de los integrantes de 'Habla Good' por no detener el incómodo momento y burlarse de su compañero de trabajo.

