Mario Irivarren explica por qué no corrigió a Johanna San Miguel tras comentarios despectivos a Tonino: "No se me disparó ninguna alarma"

Tras los polémicos comentarios de Johanna San Miguel hacia Tonino, Mario Irivarren se pronunció y explicó por qué no intervino en ese momento. Además, aclaró que no respalda ese tipo de actitudes.

Luego de los polémicos comentarios de Johanna San Miguel hacia Anthony Alencastre, más conocido como Tonito, Mario Irivarren, se pronunció en su podcast 'Good Time', junto a Laura Spoya y Gerado Pe, para pedir disculpas públicas a su compañero e integrante de 'Habla Good'. Asimismo, dejó en claro que no comparte este tipo de actitudes y burlas hacia los cuerpos ajenos.

"Aquí los cuatro somos conscientes de que lo que pasó el día de ayer estuvo mal. No nos vamos a justificar. No vamos a minimizar el hecho. Todos coincidimos que el comentario estuvo mal y que hablar del cuerpo de otra persona estuvo mal. Nunca va a ser nuestra intención hacer algo con la intención de ofender, pero lamentablemente se dio", comentó Mario Irivarren.

Mario Irivarren explica por qué no corrigió a Johanna San Miguel tras comentarios despectivos hacia Tonino

Según comentó Mario Irivarren en el reciente programa de 'Habla Good' no frenó a Johanna San Miguel cuando lanzó esos comentarios hacia Tonino dado que, en aquel momento, no pensó que podría escalar más allá de la broma. Sin embargo, al volver a ver el episodio, reconoció que esas expresiones resultaban innecesarias y que habían escalado a un tipo de burla que podía incomodar y afectar a su compañero.

"Voy a hacer un 'mea culpa' porque en ese momento no se me disparó ninguna alarma. Tristemente en parte tenemos normalizado el burlarnos, a modo de broma, en este caso, del cuerpo de las personas. Entonces, cuando se dio esto, yo, inconscientemente, lo he tomado como una broma y no lo he interiorizado. Recién, cuando se armó el revuelo, y analicé lo que pasó, independientemente si a Tonino le hubiera molestado, hubiera estado mal porque no está bien normalizar", señaló.

