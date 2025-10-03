Luego de los polémicos comentarios de Johanna San Miguel hacia Anthony Alencastre, más conocido como Tonito, Mario Irivarren, se pronunció en su podcast 'Good Time', junto a Laura Spoya y Gerado Pe, para pedir disculpas públicas a su compañero e integrante de 'Habla Good'. Asimismo, dejó en claro que no comparte este tipo de actitudes y burlas hacia los cuerpos ajenos.

"Aquí los cuatro somos conscientes de que lo que pasó el día de ayer estuvo mal. No nos vamos a justificar. No vamos a minimizar el hecho. Todos coincidimos que el comentario estuvo mal y que hablar del cuerpo de otra persona estuvo mal. Nunca va a ser nuestra intención hacer algo con la intención de ofender, pero lamentablemente se dio", comentó Mario Irivarren.

Mario Irivarren explica por qué no corrigió a Johanna San Miguel tras comentarios despectivos hacia Tonino

Según comentó Mario Irivarren en el reciente programa de 'Habla Good' no frenó a Johanna San Miguel cuando lanzó esos comentarios hacia Tonino dado que, en aquel momento, no pensó que podría escalar más allá de la broma. Sin embargo, al volver a ver el episodio, reconoció que esas expresiones resultaban innecesarias y que habían escalado a un tipo de burla que podía incomodar y afectar a su compañero.

"Voy a hacer un 'mea culpa' porque en ese momento no se me disparó ninguna alarma. Tristemente en parte tenemos normalizado el burlarnos, a modo de broma, en este caso, del cuerpo de las personas. Entonces, cuando se dio esto, yo, inconscientemente, lo he tomado como una broma y no lo he interiorizado. Recién, cuando se armó el revuelo, y analicé lo que pasó, independientemente si a Tonino le hubiera molestado, hubiera estado mal porque no está bien normalizar", señaló.