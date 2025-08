Johanna San Miguel presentó en redes sociales a su hijo Pablo, con quien compartió una conversación cargada de cercanía, risas y honestidad. En un momento del encuentro, el joven de 20 años se sinceró y no solo confesó que es celoso con su madre, sino que también afirmó que no imagina a nadie como su pareja ideal. "El perfil de la persona con la que quiero que estés no existe", manifestó.

Las palabras del veinteañero provocaron una reacción inesperada tanto en la exconductora de 'Esto es guerra' como en sus seguidores. Muchos consideraron admirable su sinceridad, calificándola como una clara muestra del amor de un hijo que desea lo mejor para su mamá.

Hijo de Johanna San Miguel confiesa que es celoso con su madre y no encuentra pareja ideal para ella

La reconocida Johanna San Miguel conversó con su hijo sobre diversos temas, desde las diferencias en sus planes de vida cuando tenía su edad, hasta su paso por el programa 'Esto es guerra'. Al cierre del video, compartieron un divertido momento en el que la recordada 'Queca' de 'Pataclaún' le lanza en tono de broma: "La verdad es que no quieres que esté con nadie, celoso". El joven no dudó en confirmar: "Sí, obvio".

Más adelante, el engreído de la también actriz se sinceró: "Yo sí soy celoso, lo puedo decir. El perfil de la persona con la que quiero que tú estés no existe. Esa persona definitivamente no existe". A partir de esta reflexión, reconoce que cualquier vínculo que no encaje con esa idea le generará incomodidad. "Por consiguiente, cada persona que entre y no sea esa persona que no existe, yo voy a estar molesto. O sea, no molesto, voy a estar como que: 'Aj'". Su declaración dejó perpleja a Johanna, quien terminó soltando una sonora carcajada.

Por su parte, los seguidores de San Miguel no dudaron en elogiar al joven por sus palabras, con comentarios como: "Es que tú eres su

mundo", "La más linda declaración de amor de un hijo a su súper mamá" y "Tiene expectativas altas para ti".

¿Quién es el hijo de Johanna San Miguel?

A sus 22 años, Paulo Lores San Miguel, hijo de la reconocida actriz y conductora Johanna San Miguel, ha mantenido un perfil bajo, hasta que decidió participar en una conversación íntima y espontánea con su madre, en la cual abordaron temas como la maternidad, los prejuicios del público y los escándalos que marcaron la carrera de la actriz. En ese encuentro, Paulo se mostró reflexivo, irónico y directo, revelando que nunca entendió del todo el trabajo de Johanna en televisión y que, pese a las críticas, valora profundamente su autenticidad.

Más allá de su aparición mediática, Paulo ha sorprendido por su madurez y determinación. Actualmente estudia Medicina, una carrera que, según Johanna, lo tiene completamente enfocado. Incluso ha confesado tener su vida planificada hasta los 57 años y que se encuentra comprometido, lo que ha generado comentarios entre los seguidores de la actriz.