Johanna San Miguel hizo una recreación del programa de espectáculos que conducía en América TV. | Foto: composición LR/TikTok/YouTube - lulita Mar

La conductora de televisión Johanna San Miguel se volvió viral tras recrear su recordado espacio de espectáculos del año 2005, despertando nostalgia entre los seguidores que aún recuerdan esa etapa de su carrera. Este gesto generó múltiples reacciones en sus redes sociales, donde los usuarios destacaron su carisma y vigencia en la pantalla chica.

La nostalgia de revivir un programa de espectáculos del 2005

Recordada por su paso en América TV, Johanna San Miguel sorprendió a sus seguidores con un nuevo video en su cuenta de TikTok, donde revive aquellas viejas épocas en las que conducía su espacio de espectáculos con el mismo estilo y energía que la caracterizaban.

Con una breve introducción en su video titulada ‘Prendes la TV y es 2005’, acompañada de música que evocaba aquellos años en los que sonaban los éxitos más populares de la época, Johanna San Miguel recreó con humor su etapa como presentadora y conductora de noticias de espectáculos.

Su carisma que le ha ayudado a formar parte de muchos proyectos televisivos

En medio de la recreación, la reconocida actriz y presentadora de televisión dejó un mensaje con tono sarcástico, simulando una supuesta despedida de la pantalla chica, algo que finalmente no ocurrió, ya que años más tarde fue una de las principales conductoras del reality ‘Esto es guerra’, junto con Renzo Schuller.

La larga trayectoria de Johanna San Miguel habla por sí sola. No solo participó en el reconocido reality ‘Esto es guerra’, sino que también formó parte de diversos proyectos televisivos como actriz y presentadora.

¿Qué dijeron los usuarios al ver el video de Johanna San Miguel?

Los usuarios reaccionaron con una mezcla de nostalgia y humor al ver el video de Johanna San Miguel. Muchas personas recordaron con cariño la etapa en la que lideraba la sección de espectáculos en 2005, mientras que otras destacaron su capacidad para reírse de sí misma y mantenerse vigente en la televisión. Entre los comentarios más destacados se leía: “En esos tiempos la sección de espectáculos era otra cosa”, “Regrésenme esos tiempos y déjenme ahí, por favor”, “¿Alguien más volvió a su infancia?”, “Cuando salían los espectáculos, te dabas cuenta de que ya era tarde para ir al colegio”, “La satisfacción de no ir al colegio y quedarse en cama viendo la TV con Johanna San Miguel”.