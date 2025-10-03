Sabrina Rojas, compañera de Marcelo Tinelli en su proyecto digital, fue consultada luego de ser vinculada con el conductor argentino. La conductora respondió a las especulaciones y dejó en claro su postura. “No soy ninguna tercera en discordia, quiero aclarar eso”, manifestó ante las cámaras del programa LAM.

La conductora deslizó que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli aún tiene asuntos pendientes: “Si el día de mañana salgo con Marcelo, no saludo a más nadie. Me la voy a creer”, dijo con ironía, y aseguró que la modelo peruana tuvo una actitud distinta en su relación con el presentador argentino: “Se la re creía en algún momento”.

Sabrina Rojas afirma que Marcelo Tinelli y Milett tienen 'mucho que resolver'

Consultada sobre si le daría una oportunidad al conductor argentino, Sabrina Rojas dejó la puerta abierta con un enigmático “No lo sé”, aunque aclaró que hoy lo ve únicamente como su jefe y compañero de trabajo. Sin embargo, la conducta aseguró que Marcelo Tinelli con Milett Figueroa “todavía tiene mucho que resolver”, dejando entrever que la relación habría pasado por momentos difíciles.

Sabrina Rojas también recordó la primera vez que conoció a Milett Figueroa en el programa, señalando que la modelo peruana le pareció muy “amorosa y sociable”, pero que su actitud cambió tras iniciar su romance con Tinelli: “Después de Marcelo tenía como una cosa, ‘estoy saliendo con Marcelo, bebé’”.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se reconcilian tras breve ruptura

Por su parte, Marcelo Tinelli confirmó que su romance con Milett Figueroa sigue en pie. “Sí, estamos juntos. La realidad es que nunca dejamos de estarlo. Más que tormentas, hubo unos nubarrones. Por eso después le pedí disculpas, porque era algo que podríamos haber charlado un poco”, declaró el presentador en conversación con Teleshow.

El conductor de 'Estamos de paso' reconoció que se apresuró al anunciar su separación durante su programa de streaming, lo que desató especulaciones de infidelidad y rumores de crisis definitiva. Sin embargo, en la reciente gala de los Premios Martín Fierro 2025, Milett Figueroa confirmó que la relación continúa: “Fue una discusión como en todas las parejas, pero se conversó y todo bien”.