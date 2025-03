Pamela Franco ha dado un nuevo giro a su carrera con el estreno de su podcast ‘Doble Sentido’, un espacio digital que conduce junto con Roxana Molina y Andrea San Martín. En su primera emisión, la artista dejó en evidencia su sentido del humor y su capacidad para reírse de sí misma, pero también vivió un momento incómodo cuando la conversación trajo a colación la infidelidad de su expareja, Christian Domínguez.

Mientras respondían preguntas de los seguidores, surgió el tema de experiencias íntimas en lugares poco convencionales, lo que llevó a Pamela Franco a recordar indirectamente el escándalo del 'auto rana', el mediático ampay de Christian Domínguez. Aunque intentó tomarlo con humor, un detalle inesperado provocó su molestia en pleno programa.

Pamela Franco recuerda el ampay del 'auto rana'

Durante la conversación, la cumbiambera comentó que aún no había tenido una experiencia en un ascensor, pero que sí la había vivido en un auto, aunque evitó dar más detalles. “Me falta el ascensor, me falta el ascensor… No hablemos de eso (carros). Antes que se burlen de mí, me burlo yo misma, chicas”, expresó entre risas. Sus compañeras de conducción, al captar la indirecta, comenzaron a cantar ‘Mi auto era una rana’, tema que se popularizó tras el escándalo de Domínguez.

Sin embargo, lo que parecía una broma ligera tomó un giro incómodo cuando la producción solicitó la canción, pero el DJ del programa se equivocó y reprodujo ‘Cómo se mata el gusano’. La reacción de Pamela Franco fue inmediata y visiblemente molesta. “Ese DJ me parece faltoso. Esto es una falta de respeto”, expresó con seriedad, generando risas nerviosas entre sus compañeras.

Christian Cueva y su respuesta sobre un posible matrimonio con Pamela Franco

Mientras tanto, Christian Cueva también fue protagonista de titulares tras su reciente participación en el programa de YouTube ‘¿Ahora qué?’. Durante la entrevista, el conductor Carloncho le sugirió que, en caso de anotar un gol con Cienciano, se quitara la camiseta y mostrara un mensaje especial para su pareja: “Pamela, cásate conmigo”.

La reacción del futbolista fue clara y sin titubeos. Tocándose la cabeza, rechazó la idea de inmediato y respondió con ironía: “Aguanta. Como dice Jack el destripador, vamos por partes”. Con esto, Cueva dejó en evidencia que no tiene intenciones de comprometerse en matrimonio con Pamela Franco por el momento.