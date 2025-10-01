HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Presentadora argentina Yanina La Torre elogia look de Milett Figueroa en la última edición de los Martín Fierro: "Bastante acertadita"

La participación de Milett Figueroa en los premios Martín Fierro ha generado intensos debates en el programa Sálvese quien pueda, donde su look y actitud fueron elogiados por el panel.

Yanina Latorre alagó el look de Milett Figueroa en los premios Martín Fierro.
Yanina Latorre alagó el look de Milett Figueroa en los premios Martín Fierro. | Foto: Composición LR/ Difusión/ TikTok de Gente

La participación de Milett Figueroa en la última edición de los premios Martín Fierro generó múltiples comentarios en el programa argentino Sálvese quien pueda. La modelo y actriz peruana fue analizada por el panel, que destacó tanto su look como su actitud frente a la prensa y al público. “Estaba bastante acertadita”, dijo la presentadora argentina Yanina Latorre.

Yanina Latorre, una de las críticas más duras del medio, reconoció que esta vez Figueroa manejó la exposición con “elegancia y humor”. Además, resaltó el saludo cordial que recibió de ella durante la gala, un gesto que calificó como muestra de madurez. “Ella entendió todo. Yo las cosas que dije me las tengo que meter”, admitió en vivo.

PUEDES VER: Amigo íntimo de Milett Figueroa comete infidencia y revela problemas entre la modelo y Marcelo Tinelli: "Siempre se pelean"

lr.pe

Panelistas sugieren posible reconciliación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

El debate también incluyó comparaciones con otros atuendos y rumores sobre la relación de Figueroa con Marcelo Tinelli. Aunque algunos panelistas sugirieron una posible reconciliación, Latorre aclaró que el propio conductor negó esa versión a su colega Ángel de Brito.

Más allá de las especulaciones sobre su vida personal, los integrantes del programa coincidieron en que la peruana demostró saber “jugar el juego mediático” y transformar la exposición en una oportunidad. Esto reforzó la idea de que su paso por la alfombra roja fue uno de los más comentados de la noche.

PUEDES VER: Marcelo Tinelli se retracta y confiesa que su relación con Milett Figueroa no se ha terminado: "Estoy de novio"

lr.pe

¿Qué son los premios Martín Fierro?

Los premios Martín Fierro son los galardones más importantes de la radio y la televisión en Argentina. Fueron creados en 1959 por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) con el fin de reconocer la excelencia en las producciones nacionales. Su nombre rinde homenaje a Martín Fierro, el poema épico de José Hernández, considerado una obra fundamental de la literatura argentina y símbolo de la identidad cultural del país.

Con el paso de los años, los Martín Fierro han ampliado sus categorías, incluyendo tanto la televisión abierta como la de cable, la radio, e incluso nuevas ediciones dedicadas a producciones digitales. La ceremonia de entrega, transmitida en vivo y seguida por millones de espectadores, no solo celebra a los mejores en cada rubro, sino que también suele generar gran expectativa mediática por los discursos, looks y momentos destacados de la gala.

