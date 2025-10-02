Novio de Samahara Lobatón sorprende al hablar sobre Melissa Klug tras rumores de mala relación: “Con mucho respeto”
Cantante Bryan Torres rompió su silencio ante los rumores de conflicto con Melissa Klug, quien hasta ahora no lo aceptaría como novio de su hija Samahara Lobatón.
Bryan Torres se pronunció sobre los rumores que indicaban que mantenía una mala relación con Melissa Klug, madre de su novia Samahara Lobatón. Sin embargo, el cantante salsero negó cualquier conflicto con la empresaria y sorprendió al deshacerse en elogios, calificándola como una buena persona.
“Es una gran persona, me ha abierto las puertas de su casa siempre, ¿no? Con mucho respeto y todo. Hemos tenido la oportunidad de conversar muchísimo también. Me parece una excelente persona, una excelente mamá y chévere. Hoy en día mi familia y la familia de ella están todo bien, ¿no?”, señaló el examigo de Jefferson Farfán a el programa ‘Ponte en la cola’.
Bryan Torres confiesa que mantiene una buena relación con Melissa Klug
Los rumores sobre una supuesta mala relación entre Bryan Torres y Melissa Klug circulaban desde hace tiempo, debido a que se especulaba que la empresaria no aceptaba al salsero como novio de Samahara Lobatón.
Incluso los presuntos actos de infidelidad del cantante hacia la influencer y las constantes discusiones que protagonizaron habría generado rechazo por parte de ‘La blanca de Chucuito’. Sin embargo, Bryan Torres, padre de la hija de Samahara y del bebé que esperan, descartó estos conflictos y aseguró mantener una buena relación con su suegra.
“Hemos tenido la oportunidad de conversar muchísimo”, aclaró, dejando entrever que los presuntos problemas quedaron en el pasado.
