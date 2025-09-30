HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cronograma oficial para solicitar retiro AFP
Cronograma oficial para solicitar retiro AFP     Cronograma oficial para solicitar retiro AFP     Cronograma oficial para solicitar retiro AFP     
Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”
Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     
Espectáculos

Gustavo Salcedo responde por primera vez tras nueva denuncia por presunta agresión: "Ni siquiera he estado en Lima"

El aún esposo de Maju Mantilla desmintió que haya agredido a Eduardo Ode y aseguró tener las pruebas suficientes para probar su inocencia. "No estuve ese día en ese lugar", expresó Gustavo Salcedo.

Gustavo Salcedo desmintió episodio de agresión. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Gustavo Salcedo desmintió episodio de agresión. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Magaly Medina expuso una nueva denuncia por presunta agresión en contra de Gustavo Salcedo. El hecho ocurrió hace 12 años, en Santa Eulalia, y según relató el agraviado, Eduardo Ode, el aún esposo de Maju Mantilla le rompió la mandíbula y lo golpeó a más no poder. Pese a las pruebas presentadas en 'Magaly TV, la firme', el empresario peruano descartó que esto sea cierto y se defendió mediante una llamada con el equipo de la conductora de ATV.

"Yo ni siquiera he estado en Lima", fue la primera respuesta de Salcedo a la denuncia presentada por Eduardo Ode. El deportista de 43 años aseguró en el programa de espectáculos que él tiene todas las pruebas que demostrarían su inocencia: pasajes y facturas de hotel. Incluso, le hizo llegar a Medina Vela el archivo definitivo de la denuncia presentada por Ode.

TE RECOMENDAMOS

🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood
Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora
Notas relacionadas
Gustavo Salcedo advierte a Magaly Medina con 'carta notarial' por nuevo caso de agresión y ella le responde: "No me gusta que me ataranten"

Gustavo Salcedo advierte a Magaly Medina con 'carta notarial' por nuevo caso de agresión y ella le responde: "No me gusta que me ataranten"

LEER MÁS
Jhovan Tomasevich muestra su respaldo a Gustavo Salcedo y en redes lo critican: "Nada justifica la agresión"

Jhovan Tomasevich muestra su respaldo a Gustavo Salcedo y en redes lo critican: "Nada justifica la agresión"

LEER MÁS
Magaly Medina expone testimonio de otra presunta víctima de agresión por parte de Gustavo Salcedo: “Me golpeó tanto la cara”

Magaly Medina expone testimonio de otra presunta víctima de agresión por parte de Gustavo Salcedo: “Me golpeó tanto la cara”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Salcedo advierte a Magaly Medina con 'carta notarial' por nuevo caso de agresión y ella le responde: "No me gusta que me ataranten"

Gustavo Salcedo advierte a Magaly Medina con 'carta notarial' por nuevo caso de agresión y ella le responde: "No me gusta que me ataranten"

LEER MÁS
Madre de Edison Flores rompe en llanto al recordar ruptura de su futbolista con Ana Siucho: "Lo veía mal (...) no veía a mis nietas"

Madre de Edison Flores rompe en llanto al recordar ruptura de su futbolista con Ana Siucho: "Lo veía mal (...) no veía a mis nietas"

LEER MÁS
Magaly Medina lanza fuerte mensaje tras revelar los estudios de Gustavo Salcedo: "No hizo máster en gestión de emociones"

Magaly Medina lanza fuerte mensaje tras revelar los estudios de Gustavo Salcedo: "No hizo máster en gestión de emociones"

LEER MÁS
Magaly Medina confronta en vivo a comunicador argentino por asegurar que se hace conocida allá gracias a Milett Figueroa: "No necesito fama"

Magaly Medina confronta en vivo a comunicador argentino por asegurar que se hace conocida allá gracias a Milett Figueroa: "No necesito fama"

LEER MÁS
Gabriel Calvo lanza fuerte acusación contra Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Sabes a qué me refiero"

Gabriel Calvo lanza fuerte acusación contra Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Sabes a qué me refiero"

LEER MÁS
Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Adiós al Año Escolar 2025: en esta fecha terminarán las clases en todos los colegios del Perú

Peruanos pueden postular a becas en Corea del Sur, Universidad de Yeungnam ofrece 9 tipos de maestrías presenciales

Espectáculos

Doris Fundichely publica foto inédita de su embarazo y su pareja bromea: “Los quintillizos van a cumplir 2 años”

Madre de Edison Flores rompe en llanto al recordar ruptura de su futbolista con Ana Siucho: "Lo veía mal (...) no veía a mis nietas"

Camucha Negrete (1945-2025): sex symbol e ícono cultural

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota