Magaly Medina expuso una nueva denuncia por presunta agresión en contra de Gustavo Salcedo. El hecho ocurrió hace 12 años, en Santa Eulalia, y según relató el agraviado, Eduardo Ode, el aún esposo de Maju Mantilla le rompió la mandíbula y lo golpeó a más no poder. Pese a las pruebas presentadas en 'Magaly TV, la firme', el empresario peruano descartó que esto sea cierto y se defendió mediante una llamada con el equipo de la conductora de ATV.

"Yo ni siquiera he estado en Lima", fue la primera respuesta de Salcedo a la denuncia presentada por Eduardo Ode. El deportista de 43 años aseguró en el programa de espectáculos que él tiene todas las pruebas que demostrarían su inocencia: pasajes y facturas de hotel. Incluso, le hizo llegar a Medina Vela el archivo definitivo de la denuncia presentada por Ode.

TE RECOMENDAMOS 🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood