Espectáculos

Magaly estalla contra Gustavo Salcedo y asegura que él le confesó agresión a ex productor: “Tengo formas de probarlo”

La conductora tildó de “mentiroso” a Gustavo por negar otro episodio de agresión contra Christian Rodríguez en el malecón de Miraflores, donde le habría metido un codazo.

Magaly arremetió contra Salcedo por negar otra agresión contra el ex productor. Foto: Composición LR
Magaly arremetió contra Salcedo por negar otra agresión contra el ex productor. Foto: Composición LR

El aún esposo de Maju Mantilla volvió a quedar en la mira luego de que Magaly Medina arremetiera contra él por contradecirse sobre la agresión a Christian Rodríguez. Según la conductora, Gustavo Salcedo le confesó en privado haber golpeado al ex productor en otra ocasión, pese a que ahora lo niega.

En la última emisión de Magaly TV La Firme, la “urraca” no se guardó nada y contó detalles de una conversación que habría mantenido con el empresario, en la que él mismo dio su versión de lo ocurrido en el malecón de Miraflores. Para la conductora, Gustavo estaría mintiendo con total frialdad.

PUEDES VER Gustavo Salcedo responde por primera vez tras nueva denuncia por presunta agresión: "Ni siquiera he estado en Lima"

lr.pe

Magaly arremete contra Gustavo Salcedo

Durante su programa, la conductora de ATV explotó contra Gustavo Salcedo, luego de que él saliera a negar que había agredido en una ocasión anterior al ex productor de Maju Mantilla. Molesta, lo acusó de negar los hechos que, según ella, él mismo le contó en privado.

“Me contó a mí y a mis reporteros cómo lo había golpeado, con lujos y detalles en el malecón de Miraflores. Ahora dice que no, que nunca sucedió y que es mentira. Yo no hablo porque él me lo contó, yo hablo porque tengo formas de probar cómo me lo contó, por si acaso. Siempre me preparo, acuérdense de que hago esto desde hace muchos años. Así que, si él dice que no me lo contó, mentira, yo sí tengo formas de probarlo”, comentó.

PUEDES VER Magaly Medina expone testimonio de otra presunta víctima de agresión por parte de Gustavo Salcedo: “Me golpeó tanto la cara”

lr.pe

Magaly también dejó en claro que no habla rumores y mucho menos soporta la frialdad con la que, asegura, Salcedo niega los hechos.

“Él dice: no, eso no pasó. Y lo dice con gran frialdad. A mí no me gusta la gente que miente con una frialdad bárbara, porque si lo haces así, puedes mentir entre muchas otras cosas. Él me contó, esto no pensaba decirlo, pero nos reunimos. Quería que contara las cosas como si yo me hubiera enterado. Le dije: ‘yo necesito pruebas para salir a contar algo’. Pero él me las mostró para que yo las dijera. La gente que quiere hacer una denuncia debe tener la valentía de salir con pruebas y mostrarlas”, agregó.

Christian Rodríguez denunció al empresario por agredirlo en Miraflores

El ex productor de Arriba Mi Gente, Christian Salcedo señaló en su denuncia que el empresario lo había golpeado en una ocasión anterior. En el documento, aseguró que el hecho ocurrió cuando ambos coincidieron en el malecón de Miraflores mientras él hacía ejercicios, momento en el que Salcedo le habría metido un “codazo”.

Aunque Gustavo Salcedo negó tajantemente dicha versión, las declaraciones de la conductora de espectáculos refuerzan lo dicho por Rodríguez, que sí ocurrió ese episodio de agresión.

