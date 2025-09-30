El empresario Gustavo Salcedo, esposo de la exreina de belleza Maju Mantilla, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la aparición de otro testimonio que lo involucra en un presunto acto de violencia física. Eduardo Ode, un ciudadano que se presentó ante las cámaras del programa ‘Magaly TV, la firme’, aseguró haber sido brutalmente agredido por Salcedo en un hecho que habría ocurrido hace algún tiempo.

En el avance del programa conducido por Magaly Medina, Ode relató con detalle cómo terminó con la mandíbula rota luego de ser atacado por el empresario. La nueva acusación se da apenas días después de que se conociera otra denuncia similar contra Salcedo, realizada por Christian Rodríguez Portugal, exproductor del programa matutino ‘Arriba mi gente’.

Presunta víctima de Gustavo Salcedo relata salvaje agresión

Eduardo Ode rompió su silencio y ofreció su testimonio frente a las cámaras del programa de ATV, asegurando que Gustavo Salcedo lo atacó con violencia en un hecho que habría ocurrido en el pasado. “Saltó encima mío y sentí que se me rompió el hombro. Yo en el suelo y me golpeó tanto en la cara, que me rompió la mandíbula”, declaró visiblemente afectado.

El denunciante narró que cayó al suelo tras el primer ataque, desde una altura aproximada de un metro y medio, y que en ese momento, el aún esposo de Maju Mantilla se habría identificado con nombre y apellido: “Me dice: ‘Yo soy Gustavo Salcedo’”, relató Ode. Aunque no se especificó cuándo ocurrió la agresión, el testimonio fue presentado como parte de un reportaje de avance del programa ‘Magaly TV, la firme’. Según el afectado, la violencia fue tal que tuvo que recibir atención médica por la fractura en el rostro