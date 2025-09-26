‘Magaly TV, la firme’ lanzó un adelanto de su edición del 26 de setiembre, donde se mostró como tema central la denuncia de Christian Rodríguez Portugal. En su testimonio, el exproductor de 'Arriba mi gente' responsabiliza a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, de haberlo agredido físicamente tras un incidente ocurrido en San Isidro.

El avance del programa conducido por Magaly Medina, anunció que, por primera vez, el esposo de la exMiss Mundo dará su versión de los hechos. “Hablamos con Gustavo Salcedo tras la agresión”, se escucha en el spot, lo que genera expectativa, pues hasta el momento el padre de los hijos de la modelo no había brindado declaraciones públicas sobre el hecho que terminó con el productor herido y su familia expuesta al peligro.

Gustavo Salcedo rompió su silencio en declaraciones al programa de Magaly Medina, donde calificó a Christian Rodríguez, exproductor de 'Arriba mi gente', como “una persona sin valores”. Estas palabras llegan en medio de la polémica por el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, tras ser vinculado precisamente con el productor de televisión que ahora lo acusa de haberlo agredido y dejado herido en San Isidro.

El programa 'Magaly TV, la firme' anunció que obtuvo la exclusiva con Gustavo Salcedo y la emitirá en su edición del 26 de setiembre a través de ATV. En el adelanto se mostraron imágenes impactantes de Rodríguez, primero llegando en silla de ruedas a la clínica para ser atendido y luego con la cabeza vendada, como consecuencia de los golpes que, según su denuncia, habría recibido a manos del aún esposo de la exMiss Mundo.

La vez que Gustavo Salcedo se refirió al exproductor de 'Arriba mi gente'

Luego de anunciar su separación con Maju Mantilla, Gustavo Salcedo brindó declaraciones para el programa de Magaly Medina, donde además fue consultado por Christian Rodríguez, en ese entonces productor de 'Arriba mi gente'. El aún esposo de la exMiss Mundo no dudó en responder de manera directa: “No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores”.

Salcedo también comentó que en alguna oportunidad los había visto juntos en la camioneta de la modelo e incluso intentó comunicarse con Rodríguez, pero nunca obtuvo respuesta. “Es una persona sin valores. He tratado de hablar con él en algún momento, pero no da la cara”, declaró con firmeza durante la entrevista. La producción del programa intentó recoger nuevamente su versión, pero el empresario evitó pronunciarse.