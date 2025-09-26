HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     
Espectáculos

Magaly Medina anuncia que Gustavo Salcedo dará su versión tras ser señalado de agresión por el productor Christian Rodríguez

El esposo de Maju Mantilla dará su versión en 'Magaly TV, la firme', luego de ser acusado por Christian Rodríguez de haberlo agredido y provocado una lesión en la cabeza que lo llevó a ser atendido en una clínica.

Gustavo Salcedo romperá su silenció en 'Magaly TV, la firme'. Foto: composición LR/difusión/ATV
Gustavo Salcedo romperá su silenció en 'Magaly TV, la firme'. Foto: composición LR/difusión/ATV

‘Magaly TV, la firme’ lanzó un adelanto de su edición del 26 de setiembre, donde se mostró como tema central la denuncia de Christian Rodríguez Portugal. En su testimonio, el exproductor de 'Arriba mi gente' responsabiliza a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, de haberlo agredido físicamente tras un incidente ocurrido en San Isidro.

El avance del programa conducido por Magaly Medina, anunció que, por primera vez, el esposo de la exMiss Mundo dará su versión de los hechos. “Hablamos con Gustavo Salcedo tras la agresión”, se escucha en el spot, lo que genera expectativa, pues hasta el momento el padre de los hijos de la modelo no había brindado declaraciones públicas sobre el hecho que terminó con el productor herido y su familia expuesta al peligro.

TE RECOMENDAMOS

Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

PUEDES VER: Exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, fue llevado a clínica tras sufrir ataque

lr.pe

Magaly Medina anuncia declaraciones de Gustavo Salcedo tras ser acusado de agredir a esposo de Maju Mantilla

Gustavo Salcedo rompió su silencio en declaraciones al programa de Magaly Medina, donde calificó a Christian Rodríguez, exproductor de 'Arriba mi gente', como “una persona sin valores”. Estas palabras llegan en medio de la polémica por el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, tras ser vinculado precisamente con el productor de televisión que ahora lo acusa de haberlo agredido y dejado herido en San Isidro.

El programa 'Magaly TV, la firme' anunció que obtuvo la exclusiva con Gustavo Salcedo y la emitirá en su edición del 26 de setiembre a través de ATV. En el adelanto se mostraron imágenes impactantes de Rodríguez, primero llegando en silla de ruedas a la clínica para ser atendido y luego con la cabeza vendada, como consecuencia de los golpes que, según su denuncia, habría recibido a manos del aún esposo de la exMiss Mundo.

PUEDES VER: Christian Rodríguez expone detalles de la brutal agresión que recibió por parte de Gustavo Salcedo: 'Vino a toda velocidad, me ha embestido'

lr.pe

La vez que Gustavo Salcedo se refirió al exproductor de 'Arriba mi gente'

Luego de anunciar su separación con Maju Mantilla, Gustavo Salcedo brindó declaraciones para el programa de Magaly Medina, donde además fue consultado por Christian Rodríguez, en ese entonces productor de 'Arriba mi gente'. El aún esposo de la exMiss Mundo no dudó en responder de manera directa: “No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores”.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Salcedo también comentó que en alguna oportunidad los había visto juntos en la camioneta de la modelo e incluso intentó comunicarse con Rodríguez, pero nunca obtuvo respuesta. “Es una persona sin valores. He tratado de hablar con él en algún momento, pero no da la cara”, declaró con firmeza durante la entrevista. La producción del programa intentó recoger nuevamente su versión, pero el empresario evitó pronunciarse.

Notas relacionadas
Magaly Medina indignada con abogado de Jefferson Farfán tras exponer detalles del caso de violación sexual: "Fuera de lugar"

Magaly Medina indignada con abogado de Jefferson Farfán tras exponer detalles del caso de violación sexual: "Fuera de lugar"

LEER MÁS
Magaly Medina expone su ‘preocupación’ en vivo por la madre de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli: “Debe estar bien deprimida”

Magaly Medina expone su ‘preocupación’ en vivo por la madre de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli: “Debe estar bien deprimida”

LEER MÁS
¿Marcelo Tinelli terminó con Milett Figueroa por otra? Conductora Sabrina Rojas podría ser tercera en discordia, según periodista argentino

¿Marcelo Tinelli terminó con Milett Figueroa por otra? Conductora Sabrina Rojas podría ser tercera en discordia, según periodista argentino

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Rodríguez expone detalles de la brutal agresión que recibió por parte de Gustavo Salcedo: "Vino a toda velocidad, me ha embestido"

Christian Rodríguez expone detalles de la brutal agresión que recibió por parte de Gustavo Salcedo: "Vino a toda velocidad, me ha embestido"

LEER MÁS
Exproductor de ‘Arriba mi gente’ señaló a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, como su agresor: “He reconocido a la persona”

Exproductor de ‘Arriba mi gente’ señaló a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, como su agresor: “He reconocido a la persona”

LEER MÁS
Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

LEER MÁS
Exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, fue llevado a clínica tras sufrir ataque

Exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, fue llevado a clínica tras sufrir ataque

LEER MÁS
Abogado de familiar de Jefferson Farfán presenta pruebas claves en el caso 'Cri Cri': “¿Quién más estuvo contigo?”

Abogado de familiar de Jefferson Farfán presenta pruebas claves en el caso 'Cri Cri': “¿Quién más estuvo contigo?”

LEER MÁS
Muestran imágenes de exproductor de 'Arriba mi gente' tras haber sido agredido por esposo de Maju Mantilla

Muestran imágenes de exproductor de 'Arriba mi gente' tras haber sido agredido por esposo de Maju Mantilla

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Espectáculos

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

Muere el animador Alex León, exintegrante del grupo de la Muñequita Milly, en un trágico accidente en Moquegua

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota