La madre de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, apareció en el programa 'Amor y fuego' para desmentir la polémica declaración de Bruno Agostini en 'El valor de la verdad', donde afirmó haberla visto semidesnuda. “No lo he visto, no le conozco la cara”, aseguró Doña Marthita visiblemente incómoda.

Ante las declaraciones del español, Martha Valcárcel lanzó una contundente advertencia legal por difamación. “Lo meto a la cárcel (…) Que traiga una prueba”, expresó angustiada, dejando en claro que no piensa permitir que se mancille su imagen.

Doña Martha lanza dura advertencia contra Bruno Agostini

Por último, Doña Marthita amenazó con un juicio si el español sigue con estas afirmaciones. "Imagínate que yo venga a hacer un juicio: lo meto a la cárcel por difamación y calumnia. Que traiga una prueba. Jamás, yo no lo conozco", declaró, dejando en claro que no permitirá que se manche su nombre con versiones que considera completamente falsas.

Bruno Agostini manda fuerte mensaje a la madre de Milett Figueroa

Bruno Agostini fue directo al dirigirse a Martha Valcárcel durante su participación en 'El valor de la verdad'. “Quiero que me escuche bien”, dijo frente a las cámaras, dejando en claro su incomodidad con las críticas. Aseguró que nunca le faltó el respeto a Milett ni a su entorno, por lo que considera injustos los ataques en su contra. “No estoy aquí para caerle bien a todos, pero sí merezco respeto”, agregó.

Además, Bruno Agostini pidió a la madre de la modelo que, en lugar de cuestionarlo, valore que su hija haya estado con personas correctas. “Ella ha hablado de manera inadecuada y creo que debería felicitar a su hija por haberse fijado en chicos educados que siempre han estado ahí para defenderla”, comentó. Finalmente, Bruno dejó una frase que resume su postura: “No me dejo vencer por nadie. Si salí a hablar, fue para defenderme”.