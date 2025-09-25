Incendio desata pánico en concierto de Yarita Lizeth en Chanchamayo y obliga a evacuar a los asistentes

Lo que debía ser una noche de celebración por el aniversario número 156 de La Merced, en Chanchamayo, terminó en momentos de pánico cuando un incendio se desató en pleno concierto de Yarita Lizeth Yanarico, artista estelar invitada para la ocasión. El fuego sorprendió a la cantante y al público en pleno espectáculo, obligando a detener la presentación y evacuar el recinto.

“Hay que parar un ratito porque se va a quemar”, advirtió la cantante de Juliaca en medio del concierto al notar las llamas que empezaban a expandirse en el escenario, mientras los asistentes le pedían que bajara para resguardar su seguridad.

Caos en concierto de Yarita Lizeth en Chanchamayo tras incendio

El aniversario de Chanchamayo, que se celebraba a lo grande, quedó marcado por un incidente inesperado que generó pánico y desconcierto. Durante la presentación de Yarita Lizeth, el público disfrutaba de sus canciones cuando, repentinamente, se encendió un foco de fuego en la parte lateral del escenario.

Lo que parecía un incidente menor se transformó rápidamente en una amenaza real. Las llamas crecieron sin control y el humo empezó a cubrir la parte alta de la estructura. Los asistentes comenzaron a abandonar sus asientos buscando la salida, mientras la cantante descendía del escenario para dar prioridad a la seguridad de los presentes.

En medio del desconcierto, los trabajadores del evento, con baldes de agua en mano, se subieron al escenario y combatieron las llamas manualmente. Su rápida intervención evitó que el siniestro se extendiera y causara una tragedia mayor.

Yarita Lizeth se sincera sobre el fin de su matrimonio con Patric Lundberg

La cantante puneña Yarita Lizeth rompió el silencio y reveló más detalles sobre su separación de Patric Lundberg, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2023 en Estocolmo. Según la intérprete de Cortavenas y Mis cuernos, la ruptura se dio en buenos términos y, aunque la distancia fue un factor que complicó la relación, ambos han decidido enfrentar este proceso con tranquilidad y respeto. La artista contó que, tras anunciar el fin de su matrimonio, ha mantenido comunicación con Lundberg para cerrar de la mejor manera esta etapa de sus vidas.

En una de sus recientes transmisiones en redes sociales, la artista destacó que nunca hubo discusiones ni enfrentamientos, solo motivos que los llevaron a la decisión de separarse. Además, expresó el gran aprecio que mantiene por la familia de Patric, a quienes considera parte importante de su vida. “Siempre me han tratado con mucho cariño y respeto, tanto en Suecia como en Bolivia”, señaló la cantante, dejando en claro que, pese a la ruptura, conserva un vínculo de afecto y gratitud hacia sus exsuegros.